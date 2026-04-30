Nach der Niederlage "Joko & Klaas gegen ProSieben" mit zwei großen Änderungen: Folge 2 wartet mit neuer Moderatorin und einem dritten Mitspieler auf Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Edwin Bauer Plötzlich zu dritt: Geht das gut? Joko und Klaas bekommen Verstärkung von Steven und Nina Chuba sorgt für die Ansagen. Bild: Joyn/Ralf Wilschewski

Weil Joko und Klaas den Staffelauftakt am 29. April 2026 verloren haben, gibt's in der zweiten neuen Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" wichtige Veränderungen. Erstmals in der Geschichte der Show müssen die Sender-Herausforderer im Team mit Steven Gätjen antreten. Während er ins Spiel wechselt, steht Nina Chuba als Moderatorin auf der Bühne.

"Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben": Duo wird zum Trio Es ist die vielleicht seltsamste Strafe aller bisherigen Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben": Nach der ersten Niederlage der Staffel müssen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in der nächsten Ausgabe mit einer Art Handicap antreten. Herr ProSieben hat das Duo dazu verpflichtet, sich den Herausforderungen der Show eine Folge lang als Trio zu stellen. Dritter im Bunde ist dabei kein Geringerer als Steven Gätjen. Wenn der sonst neutrale Moderator und Zeremonienmeister für "Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben" seine Stammposition verlässt und nun ebenfalls gegen den Sender antritt, könnte das die Dynamik der Show deutlich verändern. Wie gut funktionieren Joko und Klaas plötzlich im Trio? Oder bekommen sich die drei bereits im ersten Spiel ordentlich in die Haare? Die Antwort gibt es am Mittwoch, 6. Mai 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Nina Chuba moderiert "Joko & Klaas gegen ProSieben" Bei der Verkündung der Strafe stellt sich nicht nur Klaas Heufer-Umlauf die Frage: "Wer wird dann moderieren?" Die Antwort: Nina Chuba. Die Musikerin hat bereits in einer Show von Joko Winterscheidt erste Erfahrungen vor der Kamera gesammelt und übernimmt nun den Part von Steven Gätjen. In Folge zwei moderiert sie "Joko & Klaas gegen ProSieben" und beobachtet, wie sich Joko, Klaas und Steven erstmals als Team schlagen.

In dieser Show hat sich Nina Chuba bereits als erstklassige Moderatorin bewiesen Ganze Folge Wer stiehlt mir die Show? Wer stiehlt Nina Chuba die Show? Verfügbar auf Joyn Folge vom 13.10.2024 • 138 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen