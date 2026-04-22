Fährten aufnehmen, Verdächtige aufspüren und Sprengstoff wittern: Der tierische Held in "Kommissar Rex" ist der perfekte Polizeihund. Wie würde er sich bei einem echten Einsatz schlagen? Wir haben Rex' Hundetrainerin gefragt.

Farina Klause von der Filmtierranch war beim Dreh von "Kommissar Rex" für das Training und die Betreuung des wohl größten Stars zuständig: dem namensgebenden Schäferhund mit der Spürnase. Auf der Premiere in München hat die Tiertrainerin mit "Behind The Screens" gesprochen. Natürlich mit dabei: Capo, der Rex in der Serie spielt.

Der Auftritt mit seinen Schauspielkolleg:innen Maximilian Brückner, Doris Golpashin und Co. und das Blitzlichtgewitter bei dem Event mache dem Hund nichts aus, sagt Farina. Genau diese Situationen gehörten zu seinem Training. Außerdem werde er gelobt und bekomme viele Leckerlis.

Hätte Capo mit seinen Fähigkeiten auch das Zeug zum echten Polizeihund? Dafür sei er anders ausgebildet, sagt Farina Klause. Während Diensthunde bei der Polizei für konkrete Einsätze trainiert würden, lerne ein Filmhund, auf die Signale seiner Trainer:innen zu reagieren. Dann könne er so reagieren, wie es in der Szene erforderlich sei. Dazu gehört zum Beispiel mit der Pfote kratzen, um auf Sprengstoff aufmerksam zu machen, wie in Folge eins zu sehen ist. Was er dabei "spielt" verstehe er nicht, sagt Farina.