TV-Tipp Schockierender Serien-Tod: Miriam Stein öffnet sich über ihr "Landkrimi"-Aus Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von C3 Newsroom Für Miriam Stein (r.) kam das Serien-Aus überraschend. Bild: picture alliance / dpa | Horst Galuschka, ARD Degeto/Allegro Film/Stefan H, ZDF / [M] Landsiedl [F] Stefanie Leo

Ein dramatischer Abschied, der viele Fans bis heute bewegt: Miriam Stein verschwand aus der "Landkrimi"-Reihe auf besonders tragische Weise. Ihr Serien-Aus war zudem nicht einmal ihre eigene Entscheidung.

In fünf Filmen der "Landkrimi"-Reihe ermittelte Miriam Stein als LKA-Beamtin Sandra Mohr an der Seite von Sascha Bergmann (Hary Prinz). Dann endete ihre Geschichte völlig unerwartet - und besonders dramatisch.

Miriam Stein heute noch mal im "Landkrimi" sehen Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Steirertod "Steirertod" im kostenlosen Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Das Ende kam nicht auf eigenen Wunsch Dass die schwangere Sandra Mohr ausgerechnet den Serientod sterben würde, war für viele Fans ein Schock. Laut Miriam Stein hatte sie diese Entwicklung nicht selbst angestoßen. Im Gespräch mit dem Branchen-Magazin "TV Spielfilm" erklärte sie damals offen:

Es gab die Entscheidung, dass es so sein soll, wie es nun ist. Die kam nicht von mir. Miriam Stein

Sie ergänzt: "Aber es tut der Geschichte und der Figur von Sascha Bergmann sehr gut, finde ich."

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Emotionale Momente vor und hinter der Kamera Nicht nur im Film wurde es emotional. Auch hinter den Kulissen fiel der Abschied schwer. Nach vielen gemeinsamen Jahren war die finale Zusammenarbeit mit der "Landkrimi"-Crew für Miriam Stein ein ganz besonderer Moment. "Der ganze letzte Drehtag war für mich schon emotional aufgeladen. Und als dann die letzte Klappe gefallen war, und klar war, das war es, da musste ich schon sehr weinen", erzählt sie im Interview.

Es war kein leichter Abschied, denn die Menschen hinter der Kamera sind alle ganz besonders. Miriam Stein

Sie vermisst bis heute ihre Kolleg:innen und die gemeinsame Zeit nach Drehschluss.

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Der Serientod bleibt unvergessen Die letzte Szene ihrer Figur verlangte Miriam Stein einiges ab. Sandra Mohr stirbt in "Steirertod" - ein Moment, der auch die Schauspielerin selbst tief berührte. Für die heute 38-Jährige war es "seltsam", den Tod ihrer Figur zu spielen. Gerade diese intensive Szene gehört für viele Fans bis heute zu den bewegendsten Momenten der Krimireihe.

Beim Spielen kam in mir das Gefühl hoch: 'Nein, ich will nicht gehen', also die Angst vor dem Tod. Miriam Stein

Sie ergänzt: "Und weil Sandra ja auch noch schwanger ist, kamen mir da die Tränen. Das sieht man aber, glaube ich, gar nicht so richtig wegen des Regens." Gerade diese intensive Szene gehört für viele Zuschauer:innen bis heute zu den bewegendsten Momenten der Krimi-Reihe.

Miriam Stein und Hary Prinz ermitteln im "Landkrimi" gemeinsam in einem neuen Fall. Bild: ARD Degeto / Allegro Film / Stefan H