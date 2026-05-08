Porträt "Havelland-Krimi"-Star Jens Atzorn: Aus diesen Filmen und Serien kennst du ihn Veröffentlicht: Vor 25 Minuten von Johanna Grauthoff Jens Atzorn gehört zu den vielseitigsten Schauspielern in der deutschen Fernsehlandschaft. Bild: picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Ob "Der Bergdoktor", "Die Bergretter", "Havelland-Krimi" oder "Die Rosenheim-Cops": Jens Atzorn gehört seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Doch der Münchner Schauspieler blickt auf eine deutlich größere TV-Karriere zurück.

Kaum ein deutscher TV-Schauspieler war in den vergangenen Jahren in so vielen erfolgreichen Produktionen zu sehen wie Jens Atzorn. Der gebürtige Münchner hat sich mit Rollen in beliebten Krimis, Heimatserien und TV-Filmen einen festen Platz in der Fernsehlandschaft gesichert. Besonders Zuschauer:innen von "Lena Lorenz" dürften ihn sofort erkennen: Dort spielte er von 2016 bis 2021 die Rolle des Quirin Pankofer und wurde damit einem Millionenpublikum bekannt.

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Schauspiel liegt bei Jens Atzorn in der Familie Dass Jens Atzorn einmal Schauspieler werden würde, kam nicht ganz überraschend. Er ist der Sohn des bekannten Schauspielerpaares Robert Atzorn und Angelika Hartung. Nach der Schule entschied er sich deshalb ebenfalls für die Schauspielerei und absolvierte seine Ausbildung an der Schauspielschule Zerboni in Grünwald bei München - damit legte er den Grundstein für seinen späteren Weg vor die Kamera.

Vom Filmdebüt bis zum "Tatort" Sein Filmdebüt gab Jens Atzorn bereits 2001 im Film "Tigermännchen sucht Tigerweibchen" von Michael Kreihsl. Damals war er 24 Jahre alt. Kurz darauf folgte die Komödie "Ich schenk dir einen Seitensprung", für die er vor der Kamera stand. Schon früh erhielt Atzorn positive Kritiken für seine Auftritte. Dadurch etablierte er sich schnell als gefragter Fernsehschauspieler. Bereits ein Jahr nach seinem Debüt war er im "Tatort" zu sehen, in dem er später erneut mitspielte.

Kaum eine Erfolgsserie ohne Jens Atzorn Im Laufe seiner Karriere wurde Jens Atzorn zu einem der gefragtesten Darsteller im deutschen Fernsehen. Immer wieder war er in bekannten Krimi- und Familienformaten zu sehen - darunter "Der Bergdoktor", "Die Bergretter" oder die beliebten "Rosenheim-Cops". Auch in mehreren Ablegern der "SOKO"-Reihe stand er vor der Kamera ebenso wie für Produktionen wie "Hubert und Staller", "Morden im Norden" oder "Watzmann ermittelt". Neben Krimiformaten war Atzorn außerdem regelmäßig in romantischen TV-Reihen wie "Inga Lindström", "Rosamunde Pilcher", aber auch beim "Traumschiff" zu sehen. Und seine TV-Karriere geht weiter: Erst vor wenigen Tagen war Jens Atzorn in "WaPo Bodensee" in der Folge "Der Unbestechliche" zu sehen. Außerdem spielte er am 9. Mai im "Havelland Krimi" mit. Besonders spannend ist, dass Jens Atzorn im diesjährigen Winterspecial der "Rosenheim-Cops" mitspielt.