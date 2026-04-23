Gute Neuigkeiten Zukunft von ZDF-Serie "Lena Lorenz" steht fest: Neue Staffel in Arbeit Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Judith Hoersch als Lena Lorenz: Die Dreharbeiten für neue Folgen laufen bereits. Bild: ZDF und WEHNER_WALTER

Die Erfolgsserie "Lena Lorenz" wird fortgesetzt. Noch während Staffel zwölf gesendet wird, wird bereits an den nächsten Episoden gearbeitet. Hauptdarstellerin Judith Hoersch bestätigt die Dreharbeiten.

Die neuen Folgen "Lena Lorenz" jeden Donnerstag um 20:15 Uhr Hier geht's zum ZDF-Livestream auf Joyn

Während die aktuelle Staffel "Lena Lorenz" gerade erst gestartet ist, gibt es schon klare Signale für die Zukunft der ZDF-Serie. Schauspielerin Judith Hoersch ließ Ende März über Facebook verlauten: "Wir drehen auf alle Fälle schon fleißig weiter" und schickte dazu "Liebe Grüße aus den Bergen". Damit ist klar: Die Arbeiten an Staffel 13 sind in vollem Gange. Frische Folgen der zwölften Staffel stehen seit Ende März in der Mediathek bereit. Parallel dazu läuft die Ausstrahlung im Fernsehen wöchentlich am Donnerstagabend. Insgesamt umfasst die Staffel sechs Episoden, die sich erneut mit bewegenden und gesellschaftlich relevanten Themen beschäftigen.

Erfolgsserie bleibt relevant Dass die Serie frühzeitig verlängert wird, unterstreicht ihre Beliebtheit. Seit 2015 begleitet das Publikum die Hebamme Lena Lorenz durch ihren beruflichen Alltag und persönliche Herausforderungen. Die aktuellen Geschichten greifen unter anderem Themen wie Adoption, Gewalt in Beziehungen und soziale Schwierigkeiten auf. Gedreht wird weiterhin in der Region um Berchtesgaden. Ein Bauernhof dient als zentrale Kulisse für den Lorenzhof und ist für Fans längst ein vertrauter Ort. Die Drehorte haben sich zudem zu einem kleinen Besuchermagneten entwickelt.

Heute, 20:15 Uhr • Lena Lorenz Klosterbaby Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Dramatische Fälle und private Konflikte In den neuen Episoden wird Lena mit schwierigen Situationen konfrontiert: Eine Frau ringt mit der Entscheidung zur Adoption ihres Kindes, eine andere sucht Schutz vor ihrem gewalttätigen Ex-Partner und auch eine schwangere Ordensfrau benötigt Unterstützung. Privat wird es für Lena nicht einfacher. Ihr Partner plant eine längere Reise, während ihre Tante erneut schwer erkrankt. Diese Entwicklungen stellen sie vor emotionale Belastungen und wichtige Entscheidungen. Die Serie setzt weiterhin auf ihr bekanntes Gesicht: Neben Judith Hoersch gehören auch Eva Mattes, Raban Bieling, Liane Forestieri und Seán McDonagh zur Stammbesetzung. Wer die Folgen flexibel schauen möchte, kann sie in der Mediathek abrufen.