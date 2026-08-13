Dating-Show kehrt zurück
"Love Hunter" Staffel 2 bestätigt: Wer tritt in die Fußstapfen von Twenty4Tim?
Veröffentlicht:von Lena Maier
Nach dem Happy End von Twenty4Tim geht "Love Hunter" in die zweite Runde und du kannst dabei sein! Bist du bereit für die große Liebe oder spielst du für den Jackpot? Bewirb dich jetzt als Lover oder Faker und werde Teil des Liebesabenteuers des Jahres.
Twenty4Tim hat bewiesen: Wahre Liebe kann siegen
Influencer und Entertainer Twenty4Tim hat es vorgemacht. In der ersten Staffel von "Love Hunter" hat er sich dem Abenteuer gestellt und unter zwölf Männern nach seinem Traummann gesucht. Die besondere Herausforderung: Nicht alle Kandidaten waren Singles. Doch am Ende siegte die Liebe! Tim verlor sein Herz an Edin, der im großen Finale bewies, dass er als echter Lover mit ehrlichen Absichten in die Villa gezogen war. Ihr Happy End ist der beste Beweis: Das Konzept funktioniert!
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Lover oder Faker: wer bist du? Bewirb dich jetzt!
Du hast die Liebesgeschichte von Tim und Edin verfolgt und wünschst dir dein eigenes Abenteuer? Dann ist das deine Chance, denn für die zweite Staffel werden nicht nur ein neuer Love Hunter, sondern auch zwölf neue Kandidat:innen gesucht. Die Frage ist nur: Welche Rolle spielst du?
Bist du Single und bereit für die große Liebe? Dann bewirb dich als Lover! Oder bist du glücklich vergeben und bereit für das perfekte Täuschungsmanöver? Dann werde zum Faker und geh für den Jackpot all in!
In einer luxuriösen Villa erwarten dich intensive Dates, heiße Flirts und ein unvergesslicher Sommer. Bist du bereit? Dann zögere nicht länger:
Du hast Staffel 1 verpasst? Das ist das Spielprinzip
Ein Single, der Love Hunter, sucht in einer Traumvilla unter zwölf Männern die große Liebe. Der Twist: Einige der Kandidat:innen (Lover) sind wirklich Single und meinen es ernst. Andere (Faker) sind in festen Händen und spielen nur mit den Gefühlen des Hunters, um am Ende das Preisgeld zu gewinnen.
Falls du Tims emotionale Achterbahnfahrt noch einmal erleben möchtest: Alle Folgen von "Love Hunter" Staffel 1 kannst du jederzeit kostenlos auf Joyn streamen:
LOVE HUNTER
LOVE HUNTER
Jeder kennt Twenty4Tim - doch den echten Tim hat so privat wie jetzt noch niemand erlebt. Zum ersten Mal begibt er sich auf die Suche nach seiner großen Liebe und stellt sich 12 Kandidatinnen und Kandidaten. Doch nicht alle spielen mit offenen Karten: Zwischen ehrlichen Emotionen, wilden Partys und manipulativen Intrigen muss Tim herausfinden, wem er wirklich vertrauen kann. Findet er an diesem traumhaften Ort endlich sein großes Liebesglück oder wird sein Herz am Ende von jemandem gebrochen?
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