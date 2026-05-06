Jetzt zeigt er Nerven "Morlock Motors"-Chef Michael Manousakis wird zum Helikopter-Vater auf der Rennstrecke Aktualisiert: 06.05.2026 • 17:16 Uhr von C3 Newsroom Carla wagt sich in "Morlock Motors" ohne Führerschein auf die Rennstrecke - sehr zur Sorge ihres Vaters. Bild: Kabel Eins

Motoren heulen, Adrenalin liegt in der Luft - doch für Michael Manousakis zählt plötzlich nur noch eins: seine Tochter. In "Morlock Motors" wagt Carla etwas, das selbst ihn nervös macht.

Nach anstrengenden Tagen in den USA und jeder Menge Flugstress gönnt sich das Team von "Morlock Motors" eine Pause. Doch statt Füße hochlegen heißt es: Helm auf, Motor an. Ein Ausflug auf die Rennstrecke steht an. Die Vorfreude ist groß. Endlich selbst am Steuer eines echten Rennwagens sitzen - das erlebt man nicht alle Tage.

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"Morlock Motors": Entscheidung sorgt für Unruhe Doch mitten in die Euphorie mischt sich bei Chef Michael Manousakis ein ungutes Gefühl. Denn auch Tochter Carla ist dabei und sie will nicht nur zuschauen. "Fährst du bei jemandem mit?", fragt er sie vorsichtig. Carla aber hat andere Pläne: Sie will selbst fahren.

Ich habe ja eigentlich keinen Führerschein. Das ist natürlich ein Privatgelände, deshalb ist das mehr oder weniger okay. Ich habe denen aber auch nichts gesagt. Carla

Hier mehr Clips aus der vierten Staffel "Morlock Motors". Videoclip Morlock Motors - Big Deals im Westerwald Feuer frei bei den Morlocks - und plötzlich geht Michael zu Boden Verfügbar auf Joyn Videoclip • 09:37 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Für ihren Vater keine einfache Situation. Die Sorge steht ihm ins Gesicht geschrieben. Wenn seine Tochter schon nicht Beifahrerin sein will, soll wenigstens jemand bei ihr mitfahren, dann wäre der 58-Jährige wenigstens etwas beruhigter. "Das ist natürlich ein bisschen schade, dass da keiner mitfahren soll, der irgendwas sagen kann", erzählt er dem Kamerateam. Der sonst so harte und coole Chef gibt zu:

Ich bin natürlich nervös. Meine Tochter könnte sich verletzen. Das wäre für mich wirklich Zahnweh. Michael Manousakis

Zwischen Mut und Respekt Carla sieht die Sache etwas entspannter und wünscht sich mehr Vertrauen:

"Ja, natürlich ist er ein bisschen besorgt", erzählt sie.

Ich fände es cool, wenn er mehr Vertrauen in mich hätte, dass ich nicht 300 km/h fahre und das Ding oder mich kaputt mache. Carla

Als sie schließlich im Rennwagen sitzt, wird sie merklich nervöser, schließlich kommt sie das erste Mal mit einem solchen Rennauto in Kontakt. Bewusst entspannt sie sich, fährt los und bleibt beim Tempo vorsichtig.

Der erfahrene Beifahrer an ihrer Seite hat nicht viel zu tun, Carla bleibt sicher und kommt ohne Zwischenfälle ins Ziel. Die Erleichterung ist Michael deutlich anzusehen. Aus Sorge wird Stolz. Und Carla? Die strahlt:

Es war schon echt geil. Carla