So hast du den Morlock-Boss noch nie gesehen!
"Morlock Motors" Inside: Michael Manousakis verrät heute in Folge 5 sein Guilty Pleasure
Aktualisiert:von Andreas Ilmberger
Zurück von einem eher mauen Trip in Tennessee wartet auf die Morlocks im heimischen Peterslahr jede Menge Arbeit. Doch selbst ein Michael Manousakis arbeitet nur 360 Tage im Jahr. An den restlichen fünf Tagen macht er sich zum Narren.
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Schon gesehen? "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" mit Michael Manousakis
Das passiert in Folge 5: Die Morlocks und ihre abgefahrenen Fortbewegungsmittel
Die Morlocks und insbesondere Michael Manousakis schauen auf eine durchwachsene Woche bei Julie-Cristie Neal in Tennessee zurück. Die acht Humvees konnten nur zur Hälfte verladen werden und sein Flugzeug Beech 18 klebt trotz aller Reparatur-Bemühungen immer noch am Boden fest. Immerhin hat sich für den maroden Schoolbus kurz vor Abreise noch ein brauchbares Ersatzfahrzeug gefunden.
Die drei Morlocks Timmy, Richie und Peter bekommen nun die ehrenvolle Aufgabe, das gelbe Last-Minute-Schnäppchen rund 850 km weit von Tennessee nach Brunswick (Georgia) an der Ostküste zu überführen. Von dort geht es dann für den Schoolbus mit dem Schiff nach Deutschland ... zumindest wenn vorher bei der Überführung nichts schiefgeht, so ganz ohne den Morlock-Boss Michael. Die Frage steht im Raum: Ist Michaels Abwesenheit eher ein Vorteil oder doch Nachteil für dieses Unternehmen?
Wie dem auch sei, jener Michael ist längst zurück im Westerwald, kümmert sich emsig um die Geschäfte und erfüllt nebenbei noch eine besondere Mission: Er bringt seiner Tochter Carla das Autofahren bei. Als Übungsgelände dient das Rollfeld des Flugplatzes Mendig. Als fahrbarer Untersatz steht ein alter Peugeot zur Verfügung, welcher vollgetankt locker das Doppelte wert ist als im leeren Zustand.
Trotz jener idealen Voraussetzungen, dass Carla hier schlichtweg nichts kaputtfahren kann, erweist sich ihr Papa nicht gerade als ruhiger, empathischer und einfühlsamer Fahrlehrer und sorgt für diverse Frust-Momente bei Carla. Wird sie es trotz dieser skurrilen Fahrstunden irgendwann schaffen, die Führerscheinprüfung zu bestehen?
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Kölle Alaaf: Eine besondere Ehre für Michael in närrischen Zeiten
In Folge 5 dieser Staffel offenbart Michael Manousakis eine Leidenschaft, die ihm wohl die wenigsten Leute angedichtet hätten: Er ist ein riesiger Karneval-Fan. Die Begeisterung für den Kölner Karneval ist für den gebürtigen Bonner so groß, dass er extra dafür fünf Tage freinimmt. Sein einziger Urlaub im ganzen Jahr. Seine Hingabe für das närrische Treiben beschreibt der Morlock-Boss wie folgt:
Du triffst die ganzen Idioten vom letzten Jahr und spülst alle Probleme, die du hast, mit so viel Kölsch runter, bis der Kopf wieder sauber ist.
Um einmal auf den Karneval zu verzichten, müsste man Michael stattdessen nach eigener Aussage einen Flug zum Mond anbieten. Doch dieses Jahr bekam der Herr der Ringschlüssel etwas viel Besseres angeboten: Michael darf auf dem Rosenmontagszug des Kölner Karnevals auf dem Präsidentschaftswagen des Fest-Komitees mitfahren. Inklusive Winken und reichlich Kamelle unters einfache Narrenvolk werfen.
Wie ungewohnt Michael Manousakis in der festlichen Karnevals-Uniform aussieht und ob er seinen Aufgaben auf dem präsidialen Umzugswagen gewachsen ist, siehst du am 14. Mai in Folge 5 der vierten Staffel von "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" bei Kabel Eins sowie auf Joyn.
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