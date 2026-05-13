Große Überraschung
"Morlock Motors": So trickst Carla ihren Vater Michael Manousakis aus
Veröffentlicht:von Nina Lindemann
Bei "Morlock Motors" dreht sich alles um Maschinen. Da wäre es natürlich nicht schlecht, einen Führerschein zu besitzen. Michael Manousakis wartet schon lange darauf, dass seine Tochter Carla ihn endlich macht - am Ende hat er es aber trotzdem nicht kommen sehen.
Schon gesehen? "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" mit Michael Manousakis
Geburtstagsgeschenk als Ansporn
Carla musste sich in den letzten Jahren oft anhören, wann sie denn endlich mal ihren Führerschein machen wird. Um sie zu motivieren, hat sich jetzt ihr Vater Michael dazu entschieden, ihr ein Auto zu schenken: eine alte Corvette. Sie hat weder Airbags noch ABS, Bremsassistenten oder andere Technik, die das Fahren erleichtert - alles andere als das perfekte Fahranfängerauto also.
Michael geht davon aus, dass es noch ein Weilchen dauern wird, bis sich Carla hinter das Steuer der roten Maschine wagt. Was er nicht ahnt: Dieser Moment kommt schneller, als er denkt.
Die heimliche Aktion
Heimlich hat Carla ihren Führerschein schon vor einer Woche gemacht. Alle wussten davon - nur Michael nicht. Er hat zwar brav alle Rechnungen bezahlt, aber trotzdem ist ihm dabei nichts Außergewöhnliches aufgefallen.
Carla hat währenddessen die Überraschung für ihren Vater genau geplant: Ganz im Stillen erledigte sie alle Prüfungen, überredete alle Mitwissenden zum Schweigen und hielt Michael mit ein paar Notlügen hin. Vor einem gemeinsamen Abendessen kündigt sie an, dass jemand anderes ihn abholen wird. Der ahnungslose "Morlock"-Chef wird aber von seiner Tochter empfangen, die ihm überglücklich ihren lang erwarteten Führerschein hinhält.
Wie wird Michael reagieren? Was hält er davon, dass ihm das alle verheimlicht haben? Das erfährst du in der neuen Folge "Morlock Motors" am 14. Mai auf Kabel Eins sowie auf Joyn.
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