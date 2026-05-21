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"Morlock Motors"-Staffelfinale: Diese Herausforderungen muss das Team noch meistern
Aktualisiert:von Nina Lindemann
Ausruhen? Nicht bei "Morlock Motors" - und erst recht nicht im Staffelfinale. Während Michael Manousakis mit einem Monster-Heli kämpft, begeben sich Julie und Rosie in den USA auf eine Mission - und greifen zu einer ungewöhnlichen Taktik.
Die Folge schon vor TV-Ausstrahlung bei Joyn+ streamen
"Schniedelfreier" Trip in die USA
Die nächste Reise in die Staaten ist eine Neuheit: Zum ersten Mal gehen Julie und Rosie allein auf die Suche nach Autoteilen. Michael hat vollstes Vertrauen in die beiden, auch wenn Julie immer nach Möglichkeiten sucht, ihm einen Schrecken einzujagen.
Rosie lässt sich von Julie in die Welt des Make-ups entführen. Die Mechanikerin bevorzugt sonst eher Motoröl statt Wimperntusche. Trotzdem geht es aufgestylt auf die Suche nach seltenen Ersatzteilen. Bringt der neue Look vielleicht sogar einen Vorteil beim Verhandeln?
"Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" mit Michael Manousakis
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Eine wahre Mammutaufgabe
Mit Spezialaufträgen kennen sich die Morlocks aus. Genau so einer wartet in der Nähe von Frankfurt auf Michael Manousakis' Team. Ein 17 Meter langer Helikopter soll auf einen LKW verladen werden.
Klingt schon kompliziert genug, ein Hindernis erschwert die Arbeit aber weiter: Zwischen Helikopter und Lkw befindet sich eine Hecke, über die die Maschine mit einem kleinen Kran gehoben werden muss. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt. Gelingt das dem Chaos-Team?
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Crash auf dem "Morlock Motors"-Gelände
Im Staffelfinale sorgt ein Oldtimer für eine Überraschung. Von außen ist das Auto top, aber im Innenraum finden die Morlocks etwas "Gruseliges". Trotzdem muss Michael einen Interessenten für den Wagen finden.
Der ist auch schnell zur Hand. Nur blöd, dass der Pickup des Kunden bei der Abholung beschädigt wird. Was genau passiert und wie der Käufer reagiert, siehst du in der neuen Folge.
Außerdem erfährst du, ob Rosie und Julie dank Make-up bessere Deals in den USA an Land ziehen und wie die Mission Monster-Helikopter verläuft.
Das Finale von Staffel 4 von "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" läuft am 21. Mai bei Kabel Eins und Joyn und bereits vor TV-Ausstrahlung bei Joyn+.
Lerne das Team hinter "Morlock Motors" kennen
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