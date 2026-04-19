"Chaos halt" "Morlock Motors": So unkonventionell kamen Kalle und Gerhard an ihre Jobs Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Nicola Schiller Wie wird man eigentlich ein Morlock? Kalle (l.) und Gerhard (r.) erinnern sich. Bild: Kabel Eins

Bei "Morlock Motors" funktioniert die Mitarbeitersuche anders. Von wegen Bewerbungsmappe, Anzug und Krawatte. Wie Kalle und Gerhard trotzdem ihre Traumjobs fanden, erfährst du hier.

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Das etwas andere Bewerbungsgespräch Dass Kalle bei "Morlock Motors" gelandet ist, war eigentlich reiner Zufall. Was ein Schlafsack im Jahr 2018 mit seinem jetzigen Job zu tun hat, erfährst du hier. Alles begann an einem Sonntagabend, als Kalle eine formlose Email an die Morlocks schreibt. Schon am darauffolgenden Tag steht er auf dem Hof parat, doch leider wusste "keiner was mit ihm anzufangen", wie er in einem Video erzählt. Der Chef, Michael Manousakis, selbst war zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal im Lande, sondern beruflich in den USA unterwegs. Die anderen ließen ihn den "halben Tag blöd in der Ecke rumstehen", was fast dazu geführt hätte, dass Kalle wieder nach Hause gefahren wäre. Glücklicherweise hat sich dann doch noch eine Beschäftigung gefunden. Beim gemeinsamen tüfteln in der Werkstatt wurde der Mechaniker dann doch für gut befunden und er durfte bleiben.

"Chaos halt": Kalle über den ersten Eindruck vor Ort Als Kalle das erste Mal den Morlock-Hof betrat, war er wie jede:r andere erstmal baff. Ersatzteile, Autos und Fahrzeuge, so weit das Auge reicht. Der "massive Eindruck", wie er es nennt, überwiegt zunächst. Erst, wenn man sich dann eine Stunde auf dem Areal aufhält und sich dann genauer umgesehen hat, fällt das Durcheinander auf: "Sinn kann das nicht haben, wie es da steht. Ansonsten … Chaos halt".

Jeder, der das erste Mal auf den Hof kommt, macht große Augen Kalle über seinen ersten Tag

"Wie die Jungfrau zum Kinde": So kam Gerhard zu den Morlocks 2024 entdeckt Gerhard die Stellenausschreibung auf Social Media. Gestriegelt und gebügelt erscheint er in Anzug und Hemd im Westerwald. Ähnlich wie Kalle erinnert sich auch Gerhard sehr genau an seinen ersten Eindruck: "Ach du scheiße, wo bist du denn hier gelandet?" und "Oh fuck, ein Schrottplatz!". Eine weitere Parallele zu Kalle: Obwohl Chef Michael vor Ort war, wusste keiner so recht von Gerhard. Nach zirka 25 Minuten Warten, kam es tatsächlich zu einem kurzen Vorstellungsgespräch mit dem Boss: "Nichts Aufregendes", erinnert sich der Familienvater. "Wir melden uns" hieß es dann. Den Spruch kennt wohl jede:r Arbeitssuchende:r. Aber siehe da, Gerhard war noch nicht mal zu Hause angekommen, da klingelte schon sein Telefon: "Kannst du zum Probearbeiten kommen?" Gesagt, getan, mittlerweile ist er seit über zwei Jahren fester Bestandteil der Morlocks.

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