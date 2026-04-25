"Stehe unter Schock": Jürgen Milski trauert um besten Freund

Freundschaft über 50 Jahre
Jürgen Milski trauert um besten Freund Senol: "Stehe unter Schock"
Veröffentlicht:von Julia W.
Mehr als 50 Jahre verband sie eine enge Freundschaft – nun ist sie abrupt zu Ende: Jürgen Milski muss von einem engen Freund Abschied nehmen und findet auf Instagram bewegende Worte.
Der Moderator und "Most Wanted"-Star Jürgen Milski trauert um einen seiner engsten Vertrauten. Auf Instagram teilte er mit, dass sein bester Freund Senol gestorben ist – ein Mensch, der ihn seit der Schulzeit begleitet hatte.
Ich stehe unter Schock.
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Kurz zuvor habe er drei Tage bei seinem Freund im Krankenhaus verbracht, berichtet er weiter - in Hoffnung auf eine Besserung. "Niemand konnte ahnen, dass du die Krankheit nicht überstehen würdest", schreibt Milski, und weiter: "Dass dies unsere letzten gemeinsamen Tage sein würden, ist so unvorstellbar."
Freundschaft seit Schultagen
Die Verbindung der beiden Männer reichte offenbar über fünf Jahrzehnte zurück. Eine Freundschaft, die Höhen und Tiefen überstand – und für Milski offenbar eine feste Konstante im Leben war.
Entsprechend tief sitzt nun der Schmerz über den Verlust: "Ein Schmerz, weil jemand fehlt, von dem man dachte, er würde immer da sein."
Der Schicksalsschlag zwingt den 60-Jährigen auch zur Reflexion. Der Tod seines Freundes mache ihm "auf brutale Weise bewusst, wie zerbrechlich und kurz das Leben ist".
ass der Alltag nun einfach weitergehe - ohne Senol - erscheint dem TV-Star unmöglich. "Ich vermisse dich unendlich. Und ich werde dich nie vergessen mein liebster Freund Senol."
Jürgen Milski bei "Most Wanted" 2026: Neue Folgen immer dienstags
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