Die Jagd auf die Promis findet bald ein Ende. Das Finale von "Most Wanted" steht an. Am Anfang von Folge elf sind noch vier Targets auf freiem Fuß - und die Jagd wird nun gefährlicher für sie.

Wer ist am Anfang des Finales noch auf der Flucht?

Laurenz Pesch, Jerry Vsan, Julia Römmelt und Jeannie Wagner ist es bisher gelungen, den Huntern aus dem Weg zu gehen, manchmal nur ganz knapp und mit viel Glück. Julia beispielsweise war schon mehrfach "Most Wanted" und wäre den Huntern um ein Haar in die Fänge geraten. Laurenz und Jerry wiederum gelang es, ihre Verfolger mit einer durch sie organisierten Straßensperrung aufzuhalten. Doch nicht jede spektakuläre Aktion führt zum Erfolg. Womit die Targets die Zuschauer:innen besonders beeindruckt haben, darüber kannst du in der Joyn-App abstimmen.

Für alle, die noch im Spiel waren, erwies es sich als günstig, dass sie in dem großen Gebiet der Hunt frei herumziehen konnten und sich die Hunter immer entscheiden mussten, wo sie auf die Jagd gehen. Dies ändert sich nun in Folge 11. Denn das Finale beginnt!