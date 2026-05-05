Wer gewinnt? "Most Wanted"-Finale: "The Monster" gewinnt gegen die Hunter Aktualisiert: Vor 29 Minuten von Martin Haldenmair Es ging im Finale um Sekunden von "Most Wanted 2026" Bild: Joyn

Die Jagd auf die Promis hat ein Ende. Das Finale von "Most Wanted" ist vorbei. Am Anfang von Folge elf waren noch vier Targets auf freiem Fuß - und die Jagd wurde nun gefährlicher für sie.

Julia entgeht den Huntern bis zum Schluss von "Most Wanted" 2026 Das Klo wird zur festen Burg für Julia, als die Hunter auf einem Campingplatz zuschlagen und das Trio aus Jerry, Laurenz und ihr in unterschiedliche Richtungen flüchtet. Sie verbirgt sich auf dem stillen Örtchen und rührt sich nicht, als die Hunter vorbeikommen. Jerry und Laurenz haben weniger Glück. Sie versuchen, ihre Verfolger abzuhängen, aber die bleiben unerbittlich an ihnen dran. Und schließlich sind erst Jerry, dann Laurenz geschnappt. Aber immerhin haben sie die Hunter so lange beschäftigt, dass sich Julia aus dem Staub machen konnten.

Wenn dir so ein Hunter hinterher sprintet, da musst du mal gucken, aus welchem Holz du gemacht bist, da wird dir schon anders. Laurenz

Stille rettet Julia auch am Ende. Denn auf einem Parkplatz versagt ihr Charme und niemand will sie mitnehmen. "Kein Bock," meint ein Autofahrer nur trocken. Ohne Hilfe von ihren Social-Media-Fans sieht es düster aus. "In dem Moment war ich wirklich kurz davor aufzugeben," wird sie uns später sagen. Aber dann klettert sie kurzentschlossen die Böschung rauf - und landet im dornigen Dickicht. Problem: Sie hat vorher schon einen Schuh verloren, und barfuß geht hier wirklich nichts weiter. Sie improvisiert aus ihrem Overall einen Fußwickel und arbeitet sich weiter vor. Die Hunter durchkämmen entschlossen die Gegend, Joey reißt sich sogar die Hand auf! Nah, näher, ganz nah kommt Joey Julia. Doch Julia verbirgt sich ganz ruhig im Dickicht - und Joey geht an ihr vorbei! Dann die Erlösung: Die Zeit ist um, die Targets haben gewonnen. Am Ende liegen sich Julia und Joey in den Armen. Beide haben alles gegeben, doch Julia war noch ein kleines bisschen besser.

Ich ziehe meinen Hut vor dieser Frau ... Julia, the Monster. Joey

Wer ist am Anfang des Finales noch auf der Flucht? Laurenz Pesch, Jerry Vsan, Julia Römmelt und Jeannie Wagner ist es bisher gelungen, den Huntern aus dem Weg zu gehen, manchmal nur ganz knapp und mit viel Glück. Julia beispielsweise war schon mehrfach "Most Wanted" und wäre den Huntern um ein Haar in die Fänge geraten. Laurenz und Jerry wiederum gelang es, ihre Verfolger mit einer durch sie organisierten Straßensperrung aufzuhalten. Doch nicht jede spektakuläre Aktion führt zum Erfolg. Womit die Targets die Zuschauer:innen besonders beeindruckt haben, darüber kannst du in der Joyn-App abstimmen. Für alle, die noch im Spiel waren, erwies es sich als günstig, dass sie in dem großen Gebiet der Hunt frei herumziehen konnten und sich die Hunter immer entscheiden mussten, wo sie auf die Jagd gehen. Dies ändert sich nun in Folge 11. Denn das Finale beginnt!

Aus für Jeannie: Sie wird disqualifiziert Was für ein Adrenalinschub! Jeannie wartet auf ihre nächste Mitfahrgelegenheit, während sich die Hunter nähern. Im letzten Moment entdeckt sie Joey und rennt davon. Die Hunter dicht auf den Fersen überredet sie einen Autofahrer, sie mitzunehmen und vergisst dabei eine Regel: Der Kameramann oder die Kamerafrau muss mit ins Auto! Als sie die Tür schließt und abfährt, war es das für sie. Bei Jeannie fließen ein paar Tränen. So lange hat sie durchgehalten, "eine Achterbahn aus allen möglichen Gefühlen" war die Flucht für sie, wird sie uns später im Interview sagen. Als sie geschnappt wurde, fühlte sie sich nur ...

… sehr, sehr niedergeschlagen, enttäuscht, entrüstet, wütend, unfair behandelt, traurig. Jeannie Wagner über ihre Disqualifikation

Was meinst du zu der Disqualifikation? Stimme zu "Most Wanted" ab (nur über das Smartphone möglich)

Folge 11: Das Ziel ist vorgegeben Per Uhr erfahren die füchtenden Promis, dass sie ab sofort keine Wahl mehr haben, wohin sie fliehen sollen. Zur Zeche Zollverein müssen sie. Dort stehen Fluchtfahrzeuge bereit - aber nicht genug für alle! Außerdem können sie damit rechnen, dass auf dem riesigen Gelände des Industriedenkmals die Autos nicht einfach so mit eingestecktem Schlüssel am Eingang auf sie warten werden. Hinzukommen, ohne geschnappt zu werden, wird also schon mal schwierig. Aber wegzukommen auch!