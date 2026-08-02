30 Jahre "Jack"
Robin Williams in Action: Coppola veröffentlicht noch nie gesehene Archiv-Aufnahmen
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
30 Jahre lang lag das Video im Archiv. Jetzt hat Francis Ford Coppola es wieder ans Licht gebracht und zeigt erstmals Aufnahmen von Robin Williams, die sein Talent auch ganz ohne Drehbuch zeigen.
Zum 30jährigen Jubiläum der Familienkomödie "Jack" hat Regisseur Francis Ford Coppola ein bisher ungesehenes Video veröffentlicht. Darin zu sehen: Wie Robin Williams gemeinsam mit seinem Co-Star Adam Zolotin improvisiert. Der Schauspieler spielte in dem Film einen jungen Mann, der schneller altert als normal. Ohne Drehbuch hauchen die beiden Schauspieler dabei einer Szene beeindruckend viel Leben ein.
Viel Lob für Robin Williams
Coppola beschreibt die Familienkomödie bis heute als außergewöhnliches Projekt. Obwohl "Jack" bei der Kritik durchfiel, erhielt Robin Williams damals viel Lob für seine Rolle. Neben diesem Film prägte Robin Williams die 90er-Jahre mit Filmen wie "Mrs. Doubtfire", "Jumanji" und "Good Will Hunting".
Mehr als ein Hollywoodstar
Robin Williams starb 2014 im Alter von 63 Jahren. Dass er auch hinter den Kulissen Haltung zeigte, berichtete später sein "Jumanji"-Co-Star Bradley Pierce. Als Produzenten die minderjährigen Darsteller länger am Set behalten wollten, soll Williams eingeschritten sein. Er bestand darauf, den Drehtag zu beenden und die Arbeiten erst in der folgenden Woche fortzusetzen.
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