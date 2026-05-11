Vom Fußballfeld auf die Obstplantage Martin Bretschneider: Der Star aus "Neuer Wind im Alten Land" war schon Weltmeister Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau Martin Bretschneider (rechts) als Bekes Ex-Mann David Hofstetter in "Neuer Wind im Alten Land - Licht aus!" Links sein Kontrahent Paul Harms (Steve Windolf). Die beiden sind sich einig: Beke braucht ihre Hilfe! Nur wie, darüber sind sie sich noch im Unklaren. Bild: ZDF/Georges Pauly

In der neuen Staffel der "Herzkino"-Reihe kämpft er als David Hofstetter um die Liebe seiner Ex-Frau. 2003 verkörperte Martin Bretschneider in Sönke Wortmanns Kultfilm "Das Wunder von Bern" den Fußballer Hans Schäfer, der mit Deutschland 1954 Weltmeister wurde. Der gebürtige Bielefelder im Porträt.

Liebes-Comeback bei "Neuer Wind im Alten Land"? "Die Scheidung war ein Fehler. Das war eine Reaktion auf eine sehr schwierige Phase. Aber wir haben zwei wunderbare Kinder - und fast 20 Jahre Ehe geschafft." Mit diesen Worten rechtfertigt sich David Hofstetter (Martin Bretschneider) in der neuesten Folge von "Neuer Wind im Alten Land". Er wünscht sich ein Liebes-Comeback mit Beke Rieper (Felicitas Woll). Die Worte richtet er jedoch an Paul Harms (Steve Windolf), Bekes Jugendliebe. Und auch der hat großes Interesse an der Journalistin. Die hat jedoch in der Episode "Licht aus!" momentan andere Sorgen: Ein Stromausfall legt das alte Land lahm. Ihre geplante Story um den lokalen Stromversorger wird zum brisanten Krimi. Denn ihr Gesprächspartner, der Auszubildende Jona (Alessandro Schuster), entpuppt sich als Umweltaktivist. Steckt er hinter dem Stromausfall? Falls ja, könnte auch Beke in Gefahr sein. David und Paul machen sich gemeinsam auf die Suche nach Beke - nicht ohne sich dabei immer wieder zu zoffen. Gibt es ein gutes Ende für die Journalistin? Und für einen der beiden Streithähne?

Es ist der fünfte Einsatz für Martin Bretschneider in "Neuer Wind im Alten Land" In der Folge "Stolz und Vorurteil" ist David Hofstetter erstmals im Alten Land aufgekreuzt. Eigentlich, um die Scheidung von Beke zu finalisieren. Doch so ganz sicher scheinen sich die beiden nach wie vor nicht zu sein. Auf jeden Fall ist der Architekt, gespielt von Martin Bretschneider, momentan eine der zentralen Figuren in der "Herzkino"-Reihe. Für den 1974 in Bielefeld geborenen Schauspieler ist es die zweite wiederkehrende Rolle in einem TV-Format. Von 2020 bis 2023 war Bretschneider als ehemaliger Rechtsmediziner Dr. Claas Steinebach in der ZDF-Serie "Blutige Anfänger" zu sehen. Bis dahin war der Darsteller hauptsächlich in kleineren oder größeren Episodenrollen aktiv - unter anderem fünfmal in unterschiedlichen "SOKO"-Produktionen. Daneben wirkte er in Klassikern wie "Ein Fall für zwei", "In aller Freundschaft" oder "Inga Lindström" mit.

Zunächst lernte Martin Bretschneider etwas "Seriöses" Martin Bretschneider wuchs im Örtchen Hövelriege zwischen Bielefeld und Paderborn auf. Über Jugendprojekte kam er schon als Heranwachsender mit dem Theater in Berührung, wie er vor Jahren in der Zeitung "Neue Westfälische" verriet. Dennoch studierte er zunächst, von 1995 bis 1997, Germanistik, Anglistik und Philosophie an der Universität Bielefeld. Dann aber packte ihn doch die Leidenschaft und er absolvierte von 1997 bis 2001 ein Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Von 2001 bis 2010 war Martin Bretschneider an verschiedenen Theaterhäusern engagiert. Zunächst in Graz, dann in Mainz, Essen, Wien und Bochum. In dieser Phase war es sein Talent als Fußballer, das er mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten verknüpfen konnte. Von klein auf ein engagierter Spieler des SJC Hövelriege, geriet er ins Blickfeld von Sönke Wortmann. Der Regisseur suchte Anfang der 2000er-Jahre Schauspieler mit großer Fußball-Expertise für sein neues Projekt: den Kinofilm "Das Wunder von Bern".

Als Hans Schäfer wurde Martin Bretschneider Fußball-Weltmeister Bretschneider bekam den Zuschlag, den Nationalspieler Hans Schäfer zu verkörpern. Dieser gab im WM-Endspiel 1954 die Vorlage zum deutschen 3:2-Siegtor gegen Ungarn. Martin Bretschneiders erste Rolle vor der Kamera war also gleich weltmeisterlich. Auf andere Weise Fußballbezug hatte für ihn vor zehn Jahren ein Bier-Werbespot für die alkoholfreie Variante von Warsteiner: Martin Bretschneider wirkte an der Seite von Trainerlegende Jürgen Klopp mit. "Klopp ist genauso unkompliziert, wie er im Fernsehen wirkt", verriet der Bielefelder nach dem Dreh der "Neuen Westfälischen".