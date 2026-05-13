Zwei neue Episoden in Arbeit
Staffel 4 von "Neuer Wind im Alten Land" ist bestätigt: So geht es weiter
Aktualisiert:von Anna-Maria Hock
Gerade ist im ZDF die dritte Staffel der "Herzkino"-Reihe "Neuer Wind im Alten Land" mit Felicitas Woll in der Hauptrolle zu Ende gegangen. Wie geht es weiter? Fans dürfen sich freuen.
"Neuer Wind im Alten Land": Zwei neue Folgen der vierten Staffel werden gedreht
Felicitas Woll spielt als Journalistin Beke Rieper die Hauptrolle in der ZDF-Herzkino-Reihe "Neuer Wind im Alten Land". Sie ist nach einem Skandal in ihre alte Heimat in Niedersachsen zurückgekehrt und arbeitet dort nun für eine Lokalzeitung, nachdem sie früher als Star-Journalistin für internationale Zeitungen im Einsatz war.
Gerade hat das ZDF das Finale der dritten Staffel ausgestrahlt. Acht Filme gab es bislang insgesamt. Und für die Fans der Reihe gibt es nun gute Nachrichten: Die Dreharbeiten zur vierten Staffel haben bereits begonnen, wie das Portal "Fernsehserien.de" unter Berufung auf die Produktionsfirma Real Film Berlin berichtet. Zwei neue Folgen sind angekündigt. Wie viele neue Filme für die vierte Staffel insgesamt geplant sind, bleibt zunächst offen.
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Darum geht es in den beiden neuen Folgen
Folge 9 hat den Arbeitstitel "Turbulenzen": Darin geht Beke Ungereimtheiten bei dem in der Gemeinde geschätzten Vereinsfunktionär und Piloten Ludwig Schuback (Florian Bartholomäi) auf die Spur. Er ist wegen seines ehrenamtlichen Engagements beliebt, doch dann fehlen Vereinsgelder.
Folge 10 trägt den Arbeitstitel "Public Shaming": Ein virales Video sorgt im Alten Land für einen großen Shitstorm. Anscheinend hat die junge Emily Rathke (Valerie Stoll) das Video im Internet geteilt. Ihr gesamtes Leben gerät unter Druck. Beke kämpft um den Ruf der jungen Frau.
In weiteren Rollen sind unter anderem in den beiden Filmen Steve Windolf, Marion Kracht, Hildegard Schroedter und Martin Bretschneider zu sehen.
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