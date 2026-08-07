Rolle rückwärts
"Nord bei Nordwest"-Star Hinnerk Schönemann: So sah er noch vor 21 Jahren aus
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Heute Abend ermittelt Hinnerk Schönemann wieder als Hauke Jacobs. Doch vor mehr als zwei Jahrzehnten stand der Schauspieler noch am Anfang seiner Karriere. Alte Aufnahmen zeigen, wie sehr sich der TV-Star seitdem verändert hat.
Wenn heute Abend in "Nord bei Nordwest: Das Nolden-Haus" ein vermeintlicher Geist für Gänsehaut sorgt, richtet sich der Blick vieler Zuschauer:innen wieder auf Hauke Jacobs. Seit Jahren prägt Hinnerk Schönemann die beliebte Krimireihe, doch ein Blick zurück zeigt: Vor über 20 Jahren sah der Schauspieler noch deutlich anders aus.
Vom Nachwuchstalent zum TV-Liebling
Anfang der 2000er-Jahre nahm die Karriere von Hinnerk Schönemann spürbar Fahrt auf. Er spielte unter anderem in Filmen wie "Baader", "Die Luftbrücke – Nur der Himmel war frei" oder der Serie "Dr. Psycho – Die Bösen, die Bullen, meine Frau und ich".
Bei einem Pressetermin im Jahr 2005 zeigte sich der Schauspieler noch mit glattrasiertem Gesicht. Seine kurzen blonden Haare trug er damals bereits ähnlich wie heute, nur der markante Dreitagebart fehlte noch.
Auch sein Stil hat sich verändert
Nicht nur optisch hat sich Hinnerk Schönemann verändert. Während er früher eher lässig mit weitem Pullover und lockerer Jacke auftrat, zeigt er sich heute deutlich eleganter. Auf Premieren und Fototerminen trägt der Schauspieler inzwischen häufig Sakko oder schlichte Pullover.
Trotz seines Bekanntheitsgrades bleibt eines bis heute gleich: Große Auftritte im Rampenlicht sind nicht seine Welt. "Roter Teppich, Partys, Smalltalk, nah am Albtraum. Ich kann das einfach nicht, weiß nicht, was ich reden soll", sagte er gegenüber "Bunte".
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Privat hält sich der Schauspieler bewusst zurück
Hinnerk Schönemann schützt sein Privatleben konsequent. Schon vor einigen Jahren machte er deutlich, dass seine Partnerin nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte.
Inzwischen sind die beiden verheiratet. Über seine Familie spricht der Schauspieler nur selten. Auch frühere Beziehungen, unter anderem mit Schauspielerin Anneke Kim Sarnau, Designerin Anne Gorke und Schauspielerin Anne Sarah Hartung, hat Schönemann nie zum Thema gemacht.
Heute Abend wartet ein außergewöhnlicher Kriminalfall
In der neuen Folge "Nord bei Nordwest: Das Nolden-Haus" bekommen es Hauke Jacobs und Hannah Wagner mit einem mysteriösen Fall zu tun. Bei einer Geisterbeschwörung kündigt der Geist einer verstorbenen Frau angeblich den Tod der neuen Hausbesitzerin an. Als diese am nächsten Morgen tatsächlich tot aufgefunden wird, beginnt für Hauke Jacobs die Suche nach der Wahrheit - und die führt ihn weit weg von übernatürlichen Erklärungen.
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