Wieder auf Streife
"Notruf Hafenkante" kommt zurück: An diesem Tag startet die neue Staffel
Veröffentlicht:von Anna-Maria Hock
Am 26. März 2026 endete die letzte Staffel von "Notruf Hafenkante". Seitdem mussten sich die Fans mit Wiederholungen zufrieden geben. Doch bald starten neue Ermittlungen: Staffel 21 steht in den Startlöchern.
Dann läuft Staffel 21
Im Herbst meldet sich die ZDF-Vorabendserie endlich mit neuen Folgen zurück. Der Startschuss für die mittlerweile 21. Staffel fällt am 24. September. Die Fans können sich auf insgesamt 23 Episoden freuen. Die Folgen laufen immer donnerstags um 19:25 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn.
Streame am 24. September die neue Folge "Notruf Hafenkante"
Diese Stars spielen mit
Neben PK-Leiterin Melanie (Sanna Englund) sind in der neuen Staffel wieder einige bekannte Gesichter zu sehen. Über ein Wiedersehen mit folgenden Schauspieler:innen können sich die Fans freuen:
Matthias Schloo
Zejhun Demirov
Rhea Harder-Vennewald
Raúl Richter
Lilli Hollunder
Marc Barthel
Gerit Kling
Tino Führer
Manuela Wisbeck
Hanife Sylejmani
Fabian Harloff
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So spannend wird die neue Season
Die Staffel startet dramatisch! In der ersten Folge "The Show must go on" bricht eine erfolgreiche TV-Moderatorin vor laufender Kamera im Live-Fernsehen zusammen. In ihrem Blut wird daraufhin Ecstasy gefunden. Wurde ihr die Droge etwa heimlich verabreicht?
Kurz darauf stellt sich heraus, dass die TV-Moderatorin durch eine jüngere Kollegin ersetzt werden sollte. Das behaupten zumindest ihre Kolleg:innen. Wurde sie vergiftet, weil sie alles dafür tun wollte, um ihren Job zu behalten?
Kris (Marc Bathel) hat jedoch Schwierigkeiten, sich auf den Fall zu konzentrieren. Der Grund? Seine Kollegin Isa (Lilli Hollunder) hatte im Finale der 20. Staffel einen dramatischen Unfall bei einem gemeinsamen Einsatz erlitten. Isa fällt weiterhin aus, und das setzt Kris schwer zu. Die Situation weckt in ihm schmerzhafte Erinnerungen an das Trauma um seine frühere Partnerin Daisy. Ob er den Fall trotzdem lösen wird, siehst du am 24. September um 19:25 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn.
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