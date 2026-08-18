Florian Martens ist seit Jahrzehnten aus "Ein starkes Team" und "Polizeiruf 110" bekannt. Weniger bekannt ist, dass seine Tochter Rosa Falkenhagen Schauspielerin ist und inzwischen gemeinsam mit ihrem Vater vor der Kamera steht.

2022 zeichnet sie der Freundeskreis des Nationaltheaters mit einem Schauspiel-Stipendium für außergewöhnliche Leistungen aus. Mit Ablauf der Spielzeit 2023/24 endet ihr festes Engagement in Weimar, seither arbeitet Falkenhagen als freie Schauspielerin.

Nach der Ausbildung wechselt Falkenhagen als festes Ensemblemitglied ans Deutsche Nationaltheater Weimar. Dort steht sie ab der Spielzeit 2019/20 unter anderem als Katja in "Drei Tage auf dem Land", als Julia in "Romeo und Julia" und als Amalia in Schillers "Die Räuber" auf der Bühne.

Rosa Falkenhagen wird 1993 in Berlin geboren und schließt 2019 ihre Schauspielausbildung an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule in München ab. Schon während des Studiums wirkt sie in Regieprojekten der Münchner Kammerspiele und des Münchner Volkstheaters mit. 2018 gewinnt sie mit ihrem Jahrgang beim Theatertreffen deutschsprachiger Schauspielschulen den Ensemblepreis für die Produktion "Zeit zu lieben, Zeit zu sterben".

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Rosa Falkenhagen tritt als Schauspielerin in die Fußstapfen ihres Vaters

Auch im Fernsehen ist Rosa Falkenhagen inzwischen präsent. 2026 spielt sie in der ZDF-Reihe "SOKO Leipzig" die Familienrichterin Jennifer Arndt. Im selben Jahr ist sie in "Ein starkes Team: Abgeschleppt" als Jana Hellwig zu sehen. Bereits 2012 stand Falkenhagen für die Folge "Schöner Wohnen" der Krimireihe vor der Kamera. Ihr Vater Florian Martens spielt darin seit 1994 den Ermittler Otto Garber.

Rosa ist allerdings nicht die einzige Tochter von Florian Martens. Der Schauspieler hat außerdem eine jüngere Tochter: Milla, die 2006 geboren ist. Über sie ist öffentlich allerdings weniger bekannt als über ihre ältere Schwester. Laut einem Bericht des "Forum"-Magazins aus dem Jahr 2025 spielt auch Milla bereits am Jugendtheater und entscheidet sich anschließend zunächst für ein Studium der Biowissenschaften.

Wie eng das Verhältnis zwischen Martens und seinen Töchtern ist, zeigt ein gemeinsames "Bunte"-Interview mit Rosa Falkenhagen aus dem Jahr 2026. Darin sagt Martens über seine beiden Töchter: "Die Mädels stehen bei mir an erster Stelle." Rosa Falkenhagen beschreibt ihren Vater als jemanden, der seine Freiheit und sein selbstbestimmtes Leben schätzt. Zugleich würde sie sich freuen, wenn noch einmal eine Frau in sein Leben treten würde, die ihn begeistert.

Dass die enge Verbindung zwischen Vater und Tochter schon länger besteht, zeigt auch ein "Bunte"-Interview aus dem Jahr 2021. Darin berichtet Rosa Falkenhagen von der großen Unterstützung durch ihre Eltern und davon, dass ihr Vater auch nach der Trennung der Eltern in ihrer Nähe wohne. "Papa ist einer meiner wichtigsten Berater", sagt sie und beschreibt ihn als jemanden, der seine Meinung offen und ehrlich äußere, dabei aber nie verletzend werde.