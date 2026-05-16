Baby zum Abschied
Die letzte Folge "Praxis mit Meerblick": So geht es nach dem Staffelfinale weiter
Aktualisiert:von teleschau
Mit der Episode "Praxis mit Meerblick: Aus heiterem Himmel" verabschiedet sich die beliebte ARD Degeto-Reihe in die alljährliche Sendepause. Was dich im Finale erwartet und wie es mit der Reihe weitergeht.
Die Rügenärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) ist eigentlich schon halb im Feierabend, als Tierarzt Dr. David Mandel (Marco Girnth) in der Praxis vorbeikommt. Er sucht einen entflogenen Papagei. Außerdem hofft er auf das von Nora versprochene gemeinsame Abendessen. Die Ärztin ohne Doktortitel muss ihn enttäuschen: Ihr Sohn Kai Kaminski (Lukas Zumbrock) wird heute noch aus der Reha-Klinik entlassen. Sie möchte ihn abholen, ehe er am Folgetag zurück nach Paris reist. Doch aus dem Plan wird ohnehin nichts: Denn eine junge Frau (Klara Kleinheins) mit Rückenschmerzen braucht dringend ärztliche Hilfe.
Bekommt David das versprochene Abendessen mit Nora?
Die Schmerzen stellen sich als Wehen heraus. Nora und David werden kurzerhand zu Geburtshelfer:innen für die vollkommen ahnungslose werdende Mutter. Doch das ist erst der Anfang dieser turbulenten Folge: Auf dem Weg in die Klinik verschwindet die Frau überraschend ohne ihr Baby ... Ob Nora sie wiederfinden kann? Und bekommt David am Ende doch noch das versprochene Abendessen mit Nora? Das und mehr siehst du am Freitag, 15. Mai, um 20:15 Uhr, im ARD-Livestream auf Joyn.
Wie geht es mit "Praxis mit Meerblick" weiter?
Mit sechs neuen Folgen fiel der Nachschub von "Praxis mit Meerblick" in diesem Jahr besonders umfangreich aus. Nun heißt es wieder, geduldig sein! Denn die Reihe wird voraussichtlich erst im Frühjahr 2027 fortgesetzt. Im Mai, Juni und Juli finden die Dreharbeiten zu drei neuen Filmen an der Ostsee statt. Informationen zur jeweiligen Handlung sind noch nicht bekannt.
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