"Langweile mich selbst": Jörg Knör beendet seine Comedy-Karriere

Das war’s. Jörg Knör zieht nach fast 50 Jahren einen Schlussstrich unter seine Comedy-Karriere. Warum sich der Parodist auf sein Bühnen-Aus freut und welche Pläne er jetzt verfolgt.

In dieser Show tauschen Promis das Leben auf dem roten Teppich gegen die totale Überwachung aus. Um zu bleiben, gilt es tägliche Herausforderungen zu meistern.

Nach rund 50 Jahren im Rampenlicht zieht Jörg Knör einen Schlussstrich. Der 67-jährige Parodist, der 2022 auch Kandidat bei "Promi Big Brother" war, hat angekündigt, Ende 2026 seine Bühnenkarriere zu beenden. Dieses Jahr will er noch sieben Mal auftreten - am 28. Dezember verabschiedet er sich dann endgültig von seinem Publikum.

Zu seinen Beweggründen sagte Knör in der "Bild"-Zeitung: "Ich erlebe nichts Neues mehr, wenn ich weitermache. Ich gehe auf die Bühne und langweile mich ein wenig über mich selbst." Er freue sich auf diesen Moment. "Bei dem Gedanken an den Abschied fühle ich mich geradezu erlöst. Die Promi-Parodie kann jetzt mal weg von der Speisekarte."

"In der Sanduhr ist nicht mehr so viel Sand"

Sein bisheriges Künstlerleben fühle sich für ihn an wie ein zu enger Anzug, den er nicht mehr tragen wolle, erklärte er weiter. Tatsächlich blickt er auf eine Karriere zurück, die bereits 1975 mit seinem ersten Fernsehauftritt begann. Zwei Jahre später wurde er zum damals jüngsten Fernsehansager Europas. Es folgten eigene Sendungen und unzählige Auftritte.

Auch der Blick auf das eigene Alter spielt bei Knörs Entscheidung eine Rolle. "In der Sanduhr ist nicht mehr so viel Sand", sagt er. Die kommende Zeit möchte er bewusster mit seiner Frau Kerstin verbringen. Das Paar ist seit 2014 verheiratet und hat einen klaren Plan: "Wir haben vor, gut gelaunt gemeinsam zu verwelken."