Tränen bei Martina Voss-Tecklenburg Jan Hofer ist raus: "Tagesschau"-Legende verlässt "Promi Taste" 2026 "ohne Groll" Aktualisiert: Vor 36 Minuten von Pia In der Smitten Promi Taste Hommage an den Schwiegervater: Dieser Löffel überzeugt im Entscheidungskochen! Videoclip • 07:33 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Die letzten 10 Promi-Köch:innen stehen in Woche 4 am Herd und bekommen Besuch von einem altbekannten "The Taste"-Gesicht: Ali Güngörmüş. "Tagesschau"-Legende Jan Hofer sorgt für ein Novum und Tänzerin Kathrin Menzinger kassiert gleich zwei rote Sterne für einen sehr gewagten Löffel. Ob sie dafür am Ende gehen muss?

"The Taste"-Comeback für Sternekoch Ali Güngörmüş Nach neun Jahren feiert Sterne-Koch Ali Güngörmüş sein Comeback bei "Promi Taste". Seit 2006 darf er sich als erster türkischstämmiger Koch stolz und hochverdient mit dem legendären Michelin-Stern schmücken. Mit enormer Leidenschaft vereint er die traditionellen Gerichte seiner Heimat, dem ostanatolischen Hochland, mit der modernen Spitzenküche. Sein Anspruch an die verbliebenen zehn Kandidat:innen bringt die Promis zum Schwitzen: "Ich wünsche mir die Geschmäcker meiner Kindheit!" Dazu gehören für Ali Güngörmüş natürlich süße Früchte wie Feigen, Pfirsiche und Granatäpfel, aber auch Mut zu Ziege, Lamm und Innereien. Definitiv eine Reise in den Orient!

Ich wünsche mir die Geschmäcker meiner Kindheit! Ali Güngörmüş

Folge 4 von "Promi Taste" verpasst? Hier auf Joyn kostenlos streamen Ganze Folge Promi Taste Orientalische Vielfalt für Ali Güngörmüs Verfügbar auf Joyn Folge vom 29.04.2026 • 142 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Darum hat Jan Hofer ein Problem mit Curry Mitgebracht hat er den Prominenten auch getrocknete Maulbeeren. Für seine eigenen Restaurants holt er die immer noch aus dem Garten seiner Eltern in der Türkei, die sie selbst im sehr hohen Alter noch für ihren Sohn ernten. Keine Herausforderung scheut auch Jan Hofer. Der Wahl-Mallorquiner verrät, dass er von Curry immer wahnsinnigen Schluckauf bekomme, wagt sich aber dennoch an den orientalischen Klassiker. Reality-TV-Star Melody Haase kämpft mit ihrer eigenen Challenge: "Auf mir lastet heute der Druck meiner ganzen Familie!" Kein Wunder, ihr Vater stammt aus der Türkei und die Levante-Küche (typisch sind viele kleine Gerichte mit den Aromen des östlichen Mittelmeerraums) sollte Melody eigentlich im Blut haben. In der Theorie trifft das zu, in der Praxis reicht ihr Löffel am Ende aber nicht aus, um Ali Güngörmüş zur Verkostung geschickt zu werden.

In mir drin ist die Hölle los! Jeanette Biedermann

"War schon schwierig für mein kleines Herz": Jochen Schropp fühlt wieder Liebeskummer aus der Kindheit Auch Jeanette Biedermann scheitert diese Woche an dem Versuch ihren Löffel zum Schmelztiegel orientalischer Traditionen und westlicher Moderne werden zu lassen. Spitzenkoch Tim Raue knallhart zum Gericht der Schauspielerin: "Wir sind so weit weg von allem, was wir wollen!" Dass sie beim Team-Kochen gerade an ihre Grenzen stößt, gibt Jeanette Biedermann selbst offen zu: "Von außen sehe ich vielleicht organisiert aus, aber innen drin ist die Hölle los!" Frank Rosin kann sich nicht für einen Löffel aus seinem Team entscheiden und schickt den frisch getrennten Jochen Schropp – im April gab er sein Ehe-Aus bekannt – mental zurück in seine Grundschulzeit. "Ich bin gerade gefühlt wieder in der vierten Klasse, als ich in Betty verliebt war und Betty sich nicht entscheiden konnte, will sie jetzt mit mir gehen oder mit Thorsten." Schropp lässt offen, wer schließlich Bettys Schulfreund wurde, aber Frank Rosin wählt am Ende den Löffel von Creator Paul Schütz und schickt ihn ins Rennen.

Alexander Kumptner bringt Martina Voss-Tecklenburg zum Weinen Jochen Schropp trägt es mit Fassung, während bei Martina Voss-Tecklenburg die Tränen kullern. Nicht etwa, weil ihr Löffel ebenfalls nicht gewählt wurde, sondern gerade weil Alexander Kumptner ihre Kreation stellvertretend für das gesamte Team nach vorne schickt. Der Spitzenkoch nimmt die ehemalige Fußball-Nationaltrainerin fest in den Arm und spricht die Worte, die viele wohl gerne häufiger hören würden: "Ich glaub‘ ganz fest an dich!" Voss-Tecklenburg gerührt: "Ich habe noch nie so viel Support von einem Coach bekommen." Jenny Elvers grillt derweil das Lammfleisch über offener Flamme und bringt damit nicht nur ihren Löffel zu Ali Güngörmüş, sondern auch den goldenen Stern ins Team Gelb! Das bedeutet fürs anstehende Solo-Kochen gibt es die Unterstützung des Gastjurors und die Schauspielerin ist jetzt schon sicher in Folge 5 von "Promi Taste" dabei.

Tanzprofi Kathrin Menzinger polarisiert und Elmar Paulke begeistert Sportkommentator Elmar Paulke muss sich mit dem schwächsten Löffel aus dem Team-Kochen dagegen durchs Solo-Kochen zittern. Wie schnell sich das Blatt wenden kann, erlebt Profitänzerin Kathrin Menzinger. Die quirlige Blondine legt mit einem extrem wilden Löffel im Stil von Action-Painter Jackson Pollock alles in die Waagschale und sich selbst damit richtig auf die Nase. Frank Rosin und Alexander Herrmann strafen Menzinger mit zwei roten Sternen ab, während ihr Coach Alexander Kumptner ihr für den "Polarisierungslöffel" immerhin einen gewissen Respekt zollt. Jeanette Biedermann bringt mit ihrem Löffel Tim Raue zum Tanzen und schickt Alexander Kumptner direkt in den "Frühling im Orient". Am Ende müssen gleich vier Kandidat:innen ins Entscheidungskochen: Jochen Schropp, Kathrin Menzinger, Elmar Paulke und Jan Hofer, der als erster Promi zum zweiten Mal in Folge mit jeweils einem goldenen und einem roten Stern bewertet wurde. Von den letzten vier Löffeln der Woche überzeugt Elmar Paulke Ali Güngörmüş am meisten. Er zaubert Köfte nach dem Rezept seines libanesischen Schwiegervaters und haut den Sternekoch damit komplett um.

Geht "stolz und erhobenen Hauptes": Jan Hofer Der orientalische Salat von Jan Hofer kann den Sterne-Koch dagegen nicht überzeugen. Für den früheren Chefsprecher der "Tagesschau" ist damit in Folge 4 Schluss. Aber der Journalist im Ruhestand verlässt die Show ohne Groll: "Ihr habt mir den Spaß darangegeben, mich persönlich weiterzuentwickeln." Er fügt im Interview noch hinzu: "Ich gehe stolz und erhobenen Hauptes". Das klingt nach einem versöhnlichen Ende. Wie es für die verbliebenen Kandidat:innen in Folge 5 weitergeht, siehst du nächsten Mittwoch, 6. Mai um 20:15 Uhr in SAT.1 oder im Livestream auf Joyn. Wenn du bis dahin nicht warten möchtest, kannst du mit Joyn+ auch vor TV die nächste Folge schon jetzt streamen.

Vor TV: Folge 5 von "Promi Taste" bei Joyn+ streamen Ganze Folge Promi Taste Deftige Löffel mit süßen Zutaten für Christian Hümbs Verfügbar auf Joyn Folge vom 06.05.2026 • 142 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Wer ist bei "Promi Taste" noch dabei? Ein Überblick nach Folge 4: Das sind die vier Teams mit den noch verbliebenen Promis, die in Folge 5 weiter um die goldenen Sterne kochen:

Team Blau von Frank Rosin Jochen Schropp (Moderator und Schauspieler)

Andreas Hoppe (Schauspieler) – ausgeschieden in Folge 2

Paul Schütz (Video-Creator)

Team Rot von Tim Raue Jeanette Biedermann (Sängerin und Schauspielerin)

Elmar Paulke (Sportkommentator)

Simon Pearce (Comedian) – ausgeschieden in Folge 3

Team Gelb von Alexander Herrmann Melody Haase (Reality-TV-Star und Sängerin)

Jan Hofer (ehemaliger Tagesschau-Sprecher) – ausgeschieden in Folge 4

Jenny Elvers (Schauspielerin und Moderatorin)

Team Grün von Alexander Kumptner Martina Voss-Tecklenburg (ehemalige Fußball-Nationaltrainerin)

Benjamin Blümel (Sänger und Moderator)

Kathrin Menzinger (Profitänzerin)