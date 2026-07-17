Der feine Strand in Thailand ist demnächst nicht mehr nur den Promis vorbehalten. Für die neue Show "Normalos unter Palmen - Für Geld mache ich WIRKLICH alles!" sucht SAT.1 Nicht-Prominente, die sich den Herausforderungen des Reality-Luxuslebens stellen wollen.

Wer ist bereit, für Geld alles zu machen und an seine Grenzen zu gehen? Bei "Promis unter Palmen" leben völlig unterschiedliche Charaktere zusammen in einer traumhaften Villa am Strand von Thailand unter permanenter Kamerabeobachtung und werden dabei mit allen Facetten des Zusammenlebens konfrontiert. Doch am Ende kann nur einer die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro im Koffer mit nach Hause nehmen.

Eine Villa in Thailand, in der Nähe rauscht das Meer, auf der Terrasse glitzert der Pool und in den Gläsern gluckern die Erfrischungen. Klingt himmlisch und dafür nimmt man sicher auch den einen oder anderen Streit, den man mit anderen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern haben könnte, auf sich. Doch Vorsicht: Wer dort weiter wohnen will, muss am Strand ausgefuchste, anstrengende und manchmal etwas eklige Prüfungen überstehen. Und zwar zusammen mit eben jenen Mitstreiter:innen, mit denen man sich vielleicht kurz vorher uneins war.

Das ist das Konzept von "Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles". In bisher vier Staffeln feierten und litten Promis im Urlaubsparadies, sprachen über ihre Geheimnisse, verliebten sich und beschimpften sich. In der neuen Show "Normalos unter Palmen - Für Geld mache ich WIRKLICH alles!" haben alle die Chance, die Goldene Kokosnuss zu gewinnen.

Schon diesen Sommer starten die Castings. Zu sehen gibt es die neue Reality-Show dann 2027 in SAT.1 und kostenlos auf Joyn.