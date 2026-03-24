Königliche Romanze "Queen Silvia": Neue Royal-Serie startet bald in SAT.1 und auf Joyn Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Presse / Anna-Maria Hock Zwei Welten, eine Liebe: Edvin Endre als Kronprinz Carl Gustav von Schweden und Alicia Rittberg als bürgerliche Silvia Sommerlath in "Queen Silvia". Bild: 2026 Amazon/ Joyn/ Pyjama Pictures

Tolle Nachrichten für alle Royal-Fans: Zur goldenen Hochzeit von Königin Silvia und König Carl XVI. Gustaf von Schweden im Juni 2026 plant SAT.1 in Kooperation mit Prime Video die sechsteilige Event-Serie "Queen Silvia".

Die internationale Koproduktion erzählt die wahre Geschichte hinter dem Kennenlernen von Königin Silvia und König Carl XVI. Gustav von Schweden: die Liebesgeschichte zwischen der bürgerlichen Deutschen und dem schwedischen Kronprinzen, die zum Prüfstein für Selbstbestimmung, Vertrauen und die Zukunft der Monarchie wird. Die Hauptrollen übernehmen Alicia von Rittberg ("Miss Sophie - Same Procedure As Every Year", "Charité") als Silvia Sommerlath sowie der schwedische Schauspieler Edvin Endre ("Blinded", "The Playlist") als Kronprinz Carl Gustaf. Die Folgen erscheinen zunächst auf Prime Video, bereits vier Wochen später feiert "Queen Silvia" mit Doppelfolgen seine Free-TV-Premiere in SAT.1. Auch auf Joyn sind alle Folgen natürlich kostenlos abrufbar. Die Dreharbeiten finden in den nächsten Monaten in Bayern, Berlin und Brandenburg statt.

Darauf können sich Royal-Fans freuen Sommer 1972: Bei den Olympischen Spielen in München begegnen sich zwei Menschen aus völlig unterschiedlichen Welten: Silvia Sommerlath, die ehrgeizige, sprachgewandte Tochter einer deutsch-brasilianischen Familie und Kronprinz Carl Gustaf von Schweden. Sie arbeitet als Chef-Hostess im Organisationskomitee, er wohnt den Spielen als Teil der schwedischen Delegation bei und steht zugleich unter dem Druck seiner Rolle als Thronfolger. Aus einem zufälligen Zusammentreffen wird bald eine heimliche Liebesgeschichte zwischen olympischem Glanz und nächtlichen Clubs. Alicia von Rittberg sagt über "Queen Silvia": "Die Geschichte startet im Olympiastadion, unsere Reise auch. Ich freue mich riesig und habe Respekt! Let's go!" Auch Edvin Endre äußert sich zu seiner Rolle: "Diese Rolle zu bekommen, ist für mich ein wahr gewordener Traum, und ich weiß, dass sowohl Alicia als auch ich sehr hart daran arbeiten, diesen Figuren gerecht zu werden und den Zuschauer:innen eine großartige Liebesgeschichte zu präsentieren, denn genau das ist es letztendlich: eine Liebesgeschichte."