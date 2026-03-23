Exklusives Interview "Das hat mein Leben verändert!": Gitta Saxx in "Reif für die Liebe" Veröffentlicht: 23.03.2026 • 17:48 Uhr von Sophia Seidl Gitta Saxx ist reif für die Liebe: "Ich bin eine ganz normale Frau. Ich bin die Gitta und will einen Mann kennenlernen." Bild: Jörg Klickermann

In "Reif für die Liebe" zeigt sich Gitta Saxx von einer Seite, die viele so noch nicht kennen: Das Jahrhundert-Playmate spricht offen über ihre größten Karriereentscheidungen, vom spontanen Playboy-Shooting über "Dancing Stars" bis hin zum Dschungelcamp. Warum sie sagt: "Ich bereue gar nichts", wie es ist, mit dem Playboy-Stempel in einer Dating-Show aufzutauchen und sie dort trotzdem "einfach nur einen Mann kennenlernen" wollte, das alles verrät sie im ehrlichen Talk und rechnet ganz nebenbei mit Lästereien ab.

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Gitta Saxx blickt zurück: Wie der Playboy ihr Leben veränderte Gitta Saxx spricht im Interview offen über die mutigsten Entscheidungen ihres Lebens: "Grundsätzlich sehe ich es so, dass man im Leben nichts bereuen sollte." Die ewige Schönheit, die in den 90ern als Playboy-Playmate des Jahrhunderts berühmt wurde, blickt auf ihre Karriere zurück: "Viele fanden es verrückt, dass ich damals für den Playboy geshootet habe, als junges Mädl aus einem kleinen Ort!", lacht sie. Doch genau dieser mutige Schritt habe ihr Leben verändert und viele Türen geöffnet. Vom Playboy-Shooting über diverse Magazin-Cover, wo sie das Gesicht vieler Beauty Kampagnen war (Brigitte, Stern, Freundin) bis hin zu "Dancing Stars", dem "Dschungelcamp" und nun ihrer ersten Dating-Show "Reif für die Liebe", Gitta hat in ihrer Laufbahn so einiges gewagt. "Ich bin auf jede meiner Entscheidungen stolz. Sie haben wie Zahnräder ineinandergegriffen und mich zu der Person gemacht, die ich heute bin."

Viele fanden es verrückt, dass ich damals für den Playboy geshootet habe, als junges Mädl aus einem kleinen Ort! Gitta spricht über ihren Karrierestart

Ihr Karrierebeginn war übrigens reiner Zufall! "Ich war damals Optikerin und bin nach München zu einer Freundin gefahren, dort hat mich jemand vom Playboy angesprochen", erinnert sich Gitta. "Zwei Wochen später saß ich zum ersten Mal im Flugzeug, auf dem Weg auf die Malediven!" Das Shooting veränderte ihr Leben schlagartig: Aus der gelernten Optikerin wird ein gefragtes Model, das 15 Jahre lang vor der Kamera steht. Auch das "Dschungelcamp" nimmt Gitta 2011 mit Humor, obwohl manche ihre Teilnahme kritisch sehen. "Ich habe alles in meinem Leben mit bestem Gewissen gemacht", meint sie dazu locker.

Zwei Wochen später saß ich zum ersten Mal im Flugzeug, auf dem Weg auf die Malediven. Gitta erinnert sich an ihren ersten Auftrag

Schubladendenken? Gleichzeitig macht Gitta deutlich, dass sie sich längst nicht auf ihr altes Image reduzieren lässt. "Man ist natürlich in so einer Schublade", meint sie offen. "Das hat man ja auch bei Armin gesehen, der kennt mich eben als Jahrhundert-Playmate, das steckt in seinem Kopf." Doch genau davon wollte sie sich in der Show lösen: "Ich bin aber auch eine ganz normale Frau. Ich bin die Gitta. Ich wollte einfach einen Mann kennenlernen", lacht sie. Nur eines kann sie gar nicht leiden: "Wenn jemand Bunny sagt, das mag ich überhaupt nicht, das bin ich auch nicht!"

Ich bin eine normale Frau. Ich bin die Gitta. Gitta stellt klar, dass sie nicht nur Playmate ist

Was Gitta aus der Ruhe bringt Auch wenn Gitta inzwischen voll im Einklang mit sich selbst steht, gibt es trotzdem Dinge, die sie "komplett aus der Ruhe bringen" können. "Mich bringt es zum Ausrasten, wenn Menschen nicht fähig sind zu reden. Wenn man Dinge nicht durch ein Gespräch klären kann, weil sie einfach nicht wollen, das ist Ignoranz." Im Zuge dessen will sie auch Tacheles sprechen. Denn bei den Dreharbeiten zu "Reif für die Liebe", kam es mit Mitstreiterin Elizabeth zu Spannungen. "Ich fand sie eigentlich total sympathisch", erzählt Gitta.

Das ist einfach Ignoranz." Gitta spricht, was sie aus dem Gleichgewicht bringt

Die Situation rund um das "nasse Bademäntelchen" von Elizabeth gleich in der zweiten Folge sorgte für Ärger: "Ich hab nur gemeint, sie soll sich nicht verkühlen, das war nett gemeint." Die Damen im Chalet – Armin hatten Sorge um Elizabeth, diese wiederum fühlte sich zu sehr bemuttert und lästerte im Interview darüber. Gitta habe das erst bei der Ausstrahlung im TV gesehen und meint darauf: "Ich war total überrascht von ihren Aussagen. Ich hatte das Gefühl, dass wir uns schon gut verstehen. Aber dieses hintenrum Lästern, das hat mich dann schon ein bissl traurig gemacht." und ergänzt: "Ich dachte nur, was sagt denn die da über uns. Das Format heißt ja auch "Reif für die Liebe" und da hat man schon eine gewisse Unreife auch gemerkt." Von Gruppenzickenkrieg will sie aber nichts wissen: "Sie hat sich selbst zur Außenseiterin gemacht, nicht wir. Dieses hintenrum Reden mag ich einfach nicht." Für Gitta steht fest: "Hätte ich das damals gemerkt, hätte ich das direkt angesprochen, ich steh auf Ehrlichkeit."

Gittas Zukunftspläne Mit ihrer Lebensfreude und Energie reißt Gitta andere mit jedem Satz mit. So auch bei der Frage, was sie zuletzt zum ersten Mal gemacht hat: "Man macht doch fast täglich etwas zum ersten Mal", lacht sie und hat ihr nächstes großes Ziel schon fest im Blick: "Ich möchte unbedingt den Pilotenschein machen. Ich habe auf Mallorca Leute kennengelernt, die das anbieten, und zum Geburtstag im Jänner habe ich sogar einen Freiflug geschenkt bekommen."

Man macht doch fast täglich etwas zum ersten Mal. Gitta auf die Frage, was sie zuletzt zum ersten Mal gemacht hat

Auch in Sachen Fernsehen hat Gitta klare Vorstellungen: Ihr eigenes Traumprojekt würde: "Saxx in the Cities" heißen, ein eigenes Reiseformat. "Ich liebe das Reisen, das steckt einfach in mir." Wenn sie nicht um die Welt reist, tanzt sie sich auf der Insel die Seele frei: "Tanzen erleichtert die Seele ungemein. Ein Leben ohne Musik wäre für mich undenkbar, darum liebe ich meinen Job als DJane so sehr. Da tanze ich auch immer hinterm Pult", erzählt Gitta mit einem Lächeln. Vermutlich zählt "Dancing Stars" zu ihren Lieblingsformaten, auch wenn sie bescheiden hinzufügt: "Ich finde es immer noch schwierig, diese Standardtänze auszuüben. Das kann man ja kaum, nur wenn man in eine Tanzschule geht. Es müsste einfach mehr getanzt werden."

Darum mag ich das Format. Es ist so echt. Gitta spricht über "Reif für die Liebe"

Gittas Fazit zu ihrer ersten Dating-Show Auch ihre jüngste TV-Erfahrung hat bei Gitta bleibenden Eindruck hinterlassen: "Es war meine erste Dating-Show. Ich bin in das Chalet gekommen und es hat sich total privat angefühlt, unglaublich intim. Genau das mag ich an diesem Format", erzählt sie. Der Fokus liege hier klar auf Echtheit: "Bei Big Brother oder im Dschungelcamp sind ja auch überall Kameras, aber so eine private Haussituation, in der man sich wie in einer WG fühlt, ist etwas ganz anderes. Ich habe mich sehr wohl gefühlt." Ob Gitta und Armin in "Reif für die Liebe" als Liebespaar zusammenfinden kannst du dir immer mittwochs um 20:15 Uhr ansehen, nur auf Joyn und ATV.