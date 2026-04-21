Humorvolle Beziehungsgeschichte
"Deswegen ist mein Ring so klein": Chris Wackert und Steffi Brungs über ihren Verlobungsring
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Hinter jedem Verlobungsring steckt eine Geschichte und bei Chris Wackert und Steffi Brungs ist sie besonders charmant. Im gemeinsamen Podcast spricht der Moderator jetzt darüber, was es mit der Größe von Steffis Ring wirklich auf sich hat.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
Chris Wackert über Ehe-Anekdote: So sorgte seine erste große Anschaffung für Ärger
Chris Wackert und Steffi Brungs sind seit 2019 verheiratet und betreiben ihren gemeinsamen Podcast "TraumBar", in dem sie offen über Ehe, Alltag und die kleinen Irrungen des Lebens sprechen. Genau dort teilt der SAT.1-Moderator jetzt eine Anekdote, über die das Paar herzlich lachen musste
Als der Moderator 2016 zum "SAT.1-Frühstücksfernsehen" wechselte und seine ersten Gagen bekam, hatte er sich fest vorgenommen, das Geld sinnvoll zu investieren: "Ich hatte mir gesagt: 'So, da kauf ich mir 'ne Uhr und 'nen Verlobungsring für meine Zukünftige'", erinnert er sich im Podcast. Der Plan klingt romantisch. Die Umsetzung sorgte zunächst jedoch für Ärger. Denn als er mit seiner neuen Uhr nach Hause kam, war Steffi alles andere als begeistert.
Jetzt hat der Junge hier ein, zwei Euro verdient und sagt so: 'Ich kauf mir jetzt 'ne Uhr' - und ich so: 'Hä? Was?'
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Chris Wackert und Steffi Brungs: Warum ihr Verlobungsring im Podcast für Lacher sorgt
Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Ihr Partner hatte bereits heimlich für sie vorgesorgt. "Die regt sich auf", habe er sich damals gedacht, "wenn die wüsste, dass ich ihr gerade einen Verlobungsring gekauft habe."
Im Podcast löst sich das kleine Geheimnis schließlich in schallendes Gelächter auf. Steffis Reaktion auf die Enthüllung fällt trocken und schlagfertig aus: "Ach, deswegen ist mein Ring so klein ausgefallen - weil du dir auch noch 'ne Uhr kaufen musstest. Nein, Spaß!" Manchmal braucht Romantik eben etwas Zeit - und den richtigen Moment, um die ganze Geschichte zu erzählen.
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