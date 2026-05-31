Großer Fan-Moment für Boschi "Ich habe die Kraft": "He-Man"-Star Nicholas Galitzine überrascht Boschmann im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" Aktualisiert: Vor 31 Minuten von Annalena Graudenz V. l: Camila Mendes, Travis Knight und Nicholas Galitzine bei der Premiere des Kinofilms "He-Man -Masters of the Universe". Bild: IMAGO/Future Image

Bevor der neue "He-Man - Masters of the Universe" Anfang Juni in die deutschen Kinos kommt, haben die beiden Hauptdarsteller:innen dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" einen Besuch abgestattet und Moderator Daniel Boschmann eine echte Überraschung beschert.

Große Emotionen, jede Menge Nostalgie und ein echter Fan-Moment. All das konnte das Publikum beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" heute Morgen beobachten, als Camila Mendes und Nicholas Galitzine neben Moderator Boschi auf der Couch Platz nahmen. Als Fan des Originalfilms von 1982 war Boschmann voll in seinem Element.

Boschi ist baff: So überrascht Nicholas Galitzine den Moderator Schon zu Beginn des Interviews wird deutlich, wie besonders dieses Projekt für die beiden Schauspieler:innen - und für das Publikum - ist. Nicholas Galitzine zeigt sich überwältigt von der Reaktion der Fans. "Ach, wie soll ich das sagen, wir haben natürlich ganz viele Fans getroffen und kennengelernt. Es war wirklich überwältigend. Du bist ja auch ein großer Fan und das ist wirklich eine tolle Sache für mich. Weil wir das wissen - hier bitte schön", sagt Nicholas und überreicht dem erstaunten Moderator unter Jubel das legendäre Schwert der Macht. Nachdem Boschi das Schwert in den Händen hält, verfällt er natürlich direkt in die Rolle des He-Man. Kurzerhand bringt er den beiden US-Stars die deutsche Version des berühmten Spruchs bei. "Bei der Macht von Grayskull …", beginnt Mendes, bevor Galitzine ergänzt: "Ich habe die Kraft." Für den Schauspieler selbst ist die Rolle offenbar weit mehr als nur ein weiterer Karriereschritt. "Das ist schon wirklich ein Höhepunkt in meiner Karriere bisher", erklärt Galitzine. Besonders faszinierend sei für ihn die Vielschichtigkeit der Figur gewesen. "Es gibt so viele Facetten dieser Figur, da gibt es die Action, da gibt es auch Hintergrund und das war so ein großer Spaß, so eine Freude bei dieser Produktion zu sein."

Kultfigur für eine neue Generation Auch Camila Mendes betont die besondere Verantwortung, einen so legendären Stoff zu interpretieren. Schließlich sei "He-Man" für viele Menschen ein wichtiger Teil ihrer Kindheit gewesen. "Die Leute sind damit aufgewachsen in den Achtzigern, und 40 Jahre später bringen wir es zurück für eine neue Generation", so die Schauspielerin. "Für uns bedeutet das, es ist wirklich super aufregend, diejenigen zu sein, die das weitergeben." Dass hinter der Produktion ein klares Konzept steckt, macht Nicholas Galitzine ebenfalls deutlich. Vor allem Regisseur Travis Knight habe ihm Sicherheit gegeben. "Die Arbeit mit dem Regisseur fühlte sich so sicher an, er hatte genau diese Vision. Wir wussten, was zu tun ist", sagt Galitzine. Daniel Boschman durfte den Film vorab schauen und zeigt sich ebenfalls begeistert. "Es ist ein wundervoller Film, mit ganz viel Humor, kunterbunt, es ist ein ganz großes Abenteuer, es ist eine Rock-Oper, wenn man so will", so der Moderator.

Harte Vorbereitung für die Rolle Neben der emotionalen Bedeutung spielte auch die körperliche Vorbereitung eine große Rolle. Galitzine spricht offen darüber, wie intensiv das Training für den Film war. "Wir hatten so wenig Zeit, um uns physisch vorzubereiten. Wichtiger als alles andere war die mentale Stärke", so der Schauspieler. Dafür habe er unter anderem 18 Stunden täglich gefastet und bis zu drei Stunden trainiert. Gemeinsam mit Camila Mendes absolvierte er zahlreiche Workouts. "Manchmal habe ich vor Camilla angefangen mit dem Krafttraining und dann haben wir zusammen aufgehört." Mendes ergänzt lachend: "Es ist wirklich schwerer, als man denkt."