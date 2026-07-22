"Was wirklich los war" "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Reporterin Carolin Sophie Berscheid zeigt ihr Leben abseits der Kamera Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Auch privat läuft es rund: Carolin Berscheid hat sich im Urlaub verlobt. Bild: SAT.1

Wie sieht das Leben einer TV-Reporterin vor und hinter der Kamera aus? "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Star Carolin Berscheid nimmt ihre Fans mit und zeigt, wie es bei ihr abläuft.

Montag bis Freitag um 5:30 Uhr und sonntags um 9 Uhr "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Livestream auf Joyn

Aufstehen um 2.25 Uhr, das ist Alltag für Carolin Sophie Berscheid, Live-Reporterin beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Bei Instagram gibt sie ihren Fans regelmäßig Einblick, wie ihr Leben vor und hinter der Kamera abläuft. Vor wenigen Tagen erst zeigte sie, was es bedeutet, mitten in der Nacht aufzustehen und sich auf den Weg ins Studio zu machen, wenn alle anderen im Haus noch schlafen. Praktisch immerhin: Gestylt muss die 29-Jährige dann noch nicht sein, da das die Maske übernimmt.

"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Reporterin gibt Einblick in Höhen und Tiefen abseits der Kamera In einem aktuellen Wochenrückblick zeigt Carolin, was noch in ihrem Leben los ist, wenn die FFS-Kameras aus sind. "Was ihr im TV seht vs. Was wirklich los war", nennt sie ihre Bilderstrecke. Vergangenen Montag etwa traf sie sich nach der Arbeit mit Freundinnen. "Dadurch zwar zu spät ins Bett gekommen, aber absolut worth it", kommentiert sie ihren "guten Start in die Woche". Am Dienstag dann schlug bei der TV-Journalistin nach der Sendung die Müdigkeit durch. Nachdem sie zunächst von 13 bis 16 Uhr geschlafen hatte, sei sie kurz darauf schon um 19 Uhr wieder ins Bett gegangen. Im Vergleich zeigt Berscheid einerseits Fotos, auf denen sie perfekt gestylt und geschminkt zu sehen ist, wie sie im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" auftritt. In der Freizeit darf es dann etwas legerer sein, ungeschminkt und mit Brille etwa. Mittwoch war sie das erste und einzige Mal in dieser Woche laufen.

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Offene Worte von Carolin Sophie Berscheid: "Superviele Sorgen gemacht" Offen spricht sie dann über ein Tief am Donnerstag. "Mentaler Zustand 2/10. Superviele Sorgen gemacht über Dinge in der Zukunft", offenbart sie. Sie habe ein "bisschen geheult", das gehöre einmal die Woche auch dazu. Dann habe sie sich aber wieder "aufgerafft" und sei spazieren gegangen. Am Freitag räumte sie nach ihrer Frühschicht ihre Wohnung auf, gönnte sich eine Massage nach zwei Wochen Frühschicht und verbrachte den Abend mit Halloumi Dürüm auf der Couch. "Hätte nicht besser sein können", so ihr Fazit. Ihren Fans gefällt ihr offener Rückblick. "So cool, dass du uns mit hinter die Kulissen nimmst", schreibt eine Userin. Eine andere betont: "Danke für deine Ehrlichkeit. Tolles Format, bitte weiter so." Im vergangenen April hatte die FFS-Reporterin schöne Nachrichten aus ihrem Privatleben geteilt. Berscheid gab bekannt, dass sie sich verlobt hat.