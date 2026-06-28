Das Ende einer Ära: Beim "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel hat Schlagerstar Michelle ihre Bühnenkarriere beendet. Gefeiert wurde das mit einem Rückblick auf ihre 30 Jahre im Schlager-Business – doch ein Kapitel in Michelles Leben wurde dabei ignoriert.

Das "Schlagerbooom Open Air" stand am 27. Juni ganz im Zeichen des Abschieds: Michelle beendete ihre Schlagerkarriere nach 30 Jahren in der großen Show von Florian Silbereisen . Gleich dreimal trat die Schlager-Ikone am Samstagabend auf die Bühne, performte ein Medley ihrer besten Hits, sang ihren ESC-Song "Wer Liebe lebt" und schloss mit der Hymne "Das war’s für mich" ab.

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Gemeinsam mit Moderator Florian Silbereisen ließ die 54-Jährige ihre vergangenen 30 Jahre in der Schlagerwelt noch einmal Revue passieren. Laut "Focus Online" wurde in der Show ein Film gezeigt, der Michelles Karriere noch einmal zusammenfasste. Dieser endete jedoch im Jahr 2021 – ihre Beziehung mit Eric Philippi (26) wurde komplett ausgespart.

Im Frühjahr 2023 machte das Paar seine Liebe bei Silbereisens "Schlagerbooom" öffentlich, ein Jahr später folgte die Verlobung. Die beiden standen oft gemeinsam auf der Bühne, auch bei Silbereisen waren sie immer wieder zu Gast – doch im Mai 2026 dann der Schock: Michelle und Eric Philippi trennten sich.

Im Rückblick wirkte es nun so, als hätte es dieses Kapitel nie gegeben. Warum Philippi in dem Clip einfach ignoriert wurde, ist unklar. Klar ist nur, dass Michelle die Trennung schwer getroffen hat. "Ich bin gefühlt durch alle Höllen gegangen, die man haben kann", sagte sie dazu kürzlich auf Instagram.

Für Michelle beginnt nun ein völlig neuer Lebensabschnitt – ohne Philippi, ohne Bühne.