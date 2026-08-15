Sprüche unter der Gürtellinie Zu hart fürs TV? Diese "Scrubs"-Episode bekam als einzige FSK 16 Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von saro Ist J.D.s (Zach Braff) Duschzene verantwortlich? Bild: (2001) 2002 Touchstone Television; AMS Studio_stock.adobe.com; maxalamin09_stock.adobe.com

22 Minuten voller aufgeladener Gedankenspiele. Diese "Scrubs"-Folge gilt als nicht jugendfrei. Sex zieht sich durch die Episode wie Dr. Cox' Beleidigungen durch eine Visite.

"Scrubs - Die Anfänger" ist nicht gerade für prüde Krankenhaus-Unterhaltung bekannt. Trotzdem fällt die Folge "Meine kalte Dusche" deutlich aus der Reihe: Sie bekam als einzige der ursprünglichen Serie eine Freigabe ab 16 Jahren. Der Grund liegt weniger in nackter Haut als in ziemlich unsensiblen Witzen über Sex. Auf Joyn kannst du Folge 19 aus Staffel 6 (Erstausstrahlung am 3. Mai 2007 auf NBC) ungeschnitten streamen und dir selbst ein Urteil bilden.

Rezeptfrei, aber nicht ganz jugendfrei! Oder doch? Ganze Folge Scrubs - Die Anfänger Meine kalte Dusche Verfügbar auf Joyn Folge vom 24.05.2026 • 22 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen

Warum ist die Folge so spicy? Elliot Reid (Sarah Chalke) und Carla Espinosa (Judy Reyes) stehen im Sacred Heart vor einem medizinischen Rätsel: Zwei ältere Patient:innen, eine Frau und ein Mann, die in unterschiedlichen Pflegeheimen leben, zeigen dieselben unerklärlichen Symptome. Die Ärztinnen tappen im Dunkeln, doch Perry Cox (John C. McGinley) und Bob Kelso (Ken Jenkins) erkennen sofort, dass die Symptome auf Syphilis zurückgehen, ausgelöst durch das aktive Sexleben der beiden Senior:innen. Offenbar sind sie aber nicht die einzigen, die darauf schwören, dass "Sex Vitalität verleiht" - Zitat der Rentnerin im Krankenbett. J.D. (Zach Braff) versucht, bei Melody (Keri Russell) die magische Knutsch-Grenze zu durchbrechen, Turk (Donald Faison) beklagt sich über mangelnde Nähe zu Carla, und Bob Kelso flucht, dass das Internet im Krankenhaus ausgefallen sei und er sich so nicht mal online vergnügen könne. Zeit für eine kollektive kalte Dusche!

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Fun Fact: Die kalte Dusche war gar nicht kalt Zach Braff und Donald Faison nahmen sich "Meine kalte Dusche" 2022 für ihren Podcast "Fake Doctors, Real Friends" vor. Dabei verrät Zach Braff einen kleinen Set-Schwindel: Niemand hatte Lust, für die Dreharbeiten unter eiskaltes Wasser zu steigen. Stattdessen kam warmes Wasser aus einem Tank. Beim Rewatch entdeckte Zach Braff sogar den Beweis: Auf seiner Brust ist in der vermeintlich kalten Dusche ein großer roter Fleck zu sehen. "That's not a nice cold shower, bro, that's a hot shower", scherzt er. Das Fazit der beiden zum Rewatch: "Good episode. Very good."

Das störte die FSK offenbar besonders Interessant ist, was hinter der Altersfreigabe ab 16 steckt. Offenbar waren nicht einzelne Bilder das Hauptproblem, sondern die Sprache. 2008 veröffentlichte die Filmseite SDB-Film eine E-Mail, die nach eigenen Angaben von der Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft GmbH (FSK) stammt. Darin heißt es, die sechste Staffel habe die Freigabe ab 16 Jahren wegen "Meine kalte Dusche" erhalten. Das Prüfgremium habe die Sprache als "sexistisch und gegenüber alten Menschen respektlos" bewertet. Auch das deutsche "Scrubs"-Wiki zitiert diese Begründung. Der springende Punkt dürfte damit weniger sein, dass in der Folge ständig über Sex gesprochen wird. Entscheidend war offenbar, wie darüber gesprochen wird. Besonders die Witze über das Sexleben älterer Menschen und die teilweise sexistische Sprache sah das damalige Prüfgremium kritisch.

Die drei derbsten Sprüche aus der Episode: 💬 "Eine breite Auswahl an Potenzmitteln hat dazu geführt, dass sexuell übertragbare Krankheiten bei unseren älteren Mitbürgern jetzt 300 Prozent häufiger vorkommen." (Perry Cox) 💬 "Sag du ihnen, dass sie einen Gummi nehmen müssen, wenn sie ausflippen und lospoppen." (Elliot Reid) 💬 "Mrs. Sheldon hat jeden Abend nach der Bridge-Partie gepimpert." (Carla Espinosa)

Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google. Folge unserem Google-Profil und verpasse keine News!

Tatsächlich so anstößig? Vielleicht ist bei einem heutigen Rewatch sogar die spannendste Frage: Wirkt die Episode fast 20 Jahre später tatsächlich so viel härter als der Rest von "Scrubs"? Oder zeigt die FSK 16 vor allem, wie sehr sich der Blick auf Humor, Sex und Altersbilder verändert hat? Im linearen Fernsehen gilt für entsprechende Inhalte grundsätzlich eine spätere Sendezeit. Eine Ausstrahlung ab 22 Uhr erfüllt regulär die Jugendschutzvorgaben, wobei auch Ausnahmen möglich sind. Auch auf Joyn gelten die Jugendschutzvorgaben: Um die Folge sehen zu können, musst du dein Alter nachweisen und eine Jugendschutz-PIN eingeben.

Geht es nur um das eine oder am Ende um die große Liebe? Doch in der Folge geht es nicht nur um Sex. Keith (Travis Schuldt) macht Elliot einen Heiratsantrag. Dummerweise passt der Ring nicht und auch der Rest der Szene ist anders, als die zukünftige Braut es sich erträumt hat. Keith soll noch einmal von vorn anfangen. Eine perfekte Inszenierung muss her. Und an der arbeiten besonders die Freundinnen Melody und Carla fleißig. Elliots Verlobung mit Keith liefert den Stoff für mehrere absurde und sehr amüsante Was-wäre-wenn-Szenarien. Verschiedene Figuren stellen sich vor, mit Elliot verheiratet zu sein. Doch bei einem Main Character löst diese Vorstellung eine romantische Sehnsucht aus. Hat das Konsequenzen?



Spoiler: Dass J.D. in der letzten Szene ausgerechnet Keith beneidet, ist mehr als ein kurzer Anflug von Eifersucht. Seine alten Gefühle für Elliot sind zurück. Noch in derselben Staffel beginnen beide, ihre Beziehungen infrage zu stellen und stehen kurz vor einem Kuss. Elliot sagt später die Hochzeit mit Keith ab. Wird aus J.D. und Elliot tatsächlich wieder ein Paar? Dieser Inhalt enthält Spoiler Spoiler lesen