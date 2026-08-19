Nach schwerem Sturz
Nach schwerem Sturz: Dieser "SOKO"-Star brauchte plötzlich Rollator
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Marie-Luise Marjan steht auch mit 86 Jahren noch mitten im Leben. Seit einem schweren Sturz geht der "SOKO"-Star allerdings lieber auf Nummer sicher – und setzt dabei auf einen Rollator und Unterstützung bei großen Auftritten.
Marie-Luise Marjan lässt sich ihren Alltag nicht nehmen. Die Schauspielerin ist mit 86 Jahren weiterhin unterwegs, besucht Veranstaltungen und steht bei Lesungen vor ihrem Publikum. Seit einem schweren Sturz vor gut zwei Jahren begleitet sie dabei jedoch immer häufiger ein Rollator.
Zuletzt zeigte sich die frühere "Lindenstraße"-Darstellerin mit der Gehhilfe bei der Reit-Weltmeisterschaft in Aachen. Gegenüber "Bunte" erklärte sie, warum Vorsicht für sie heute an erster Stelle steht.
"SOKO"-Star Marie-Luise Marjan stürzte im Theater
Der Grund liegt in einem Unfall am 7. Juni 2024. Marjan stürzte damals in einem Theater und zog sich einen Oberschenkelhalsbruch zu. Sie musste operiert werden und absolvierte anschließend eine Reha in Bad Driburg.
Bis alles wieder vollständig verheilt ist, braucht es Zeit.
Das dauert, bis das alles hundertprozentig geheilt ist. Muss man Geduld haben.
Mittlerweile gehe es ihr gesundheitlich wieder gut. Trotzdem möchte die Schauspielerin kein unnötiges Risiko eingehen. Der Rollator gibt ihr zusätzliche Sicherheit.
Man darf nicht wieder hinfallen. Das ist ganz wichtig.
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Marie-Luise Marjan will weiter am Leben teilnehmen
Sich mit einem Rollator in der Öffentlichkeit zu zeigen, war für die Schauspielerin zunächst eine Umstellung. Mittlerweile steht für sie jedoch im Vordergrund, was ihr die Gehhilfe ermöglicht: weiterhin unterwegs sein, Menschen treffen und Veranstaltungen besuchen. Zurückziehen kommt für den "SOKO"-Star nicht infrage. Bei Fototerminen verzichtet sie allerdings lieber auf den Rollator.
Bei größeren Auftritten sorgt sie zusätzlich vor und lässt sich von einer Begleitperson unterstützen.
Ich habe immer eine Betreuung, wenn ich große Auftritte oder Lesungen habe.
Und weiter: "Dann betreut mich immer jemand. Das ist alles eine Vorsichtsmaßnahme. Ich bin ja keine 50 mehr. Da muss man auf sich selber aufpassen."
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Auch mit 86 Jahren weiter auf Lesetour
Und Marjans Terminkalender bleibt gefüllt. Die Schauspielerin ist weiterhin auf Lesetour. Am 19. September steht ein Auftritt in Nordhorn an, am 1. November folgt ein Termin in Oestrich-Winkel.
Für viele Zuschauer:innen bleibt sie bis heute untrennbar mit einer Rolle verbunden: 35 Jahre lang verkörperte Marie-Luise Marjan Helga Beimer in der ARD-Serie "Lindenstraße".
2018 wurde das Ende der Kultserie bekannt gegeben. Marjan wollte die Hoffnung damals noch nicht aufgeben und sagte gegenüber "Bild": "Ich glaube noch nicht ans endgültige 'Lindenstraßen'-Aus". Zwei Jahre später flimmerte schließlich die letzte Folge über die Bildschirme. Zuletzt stand sie im Jahr 2023 vor der Kamera und spielte eine Rolle in der beliebten Krimireihe "SOKO Stuttgart".
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