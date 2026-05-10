Drama in Italien "Habe gedacht, sie stirbt": Frau von "Tatort"-Star Ulrich Tukur bei Unfall schwer verletzt Veröffentlicht: Vor 39 Minuten von Julia W. Seit 1991 sind Ulrich Tukur und Katharina John ein Paar. Bild: Imago Images / Future Image

Ein schwerer Unfall auf dem eigenen Grundstück in Italien veränderte das Leben von "Tatort"-Star Ulrich Tukur und seiner Frau Katharina John schlagartig. Nun schildert der Schauspieler die dramatischen Stunden.

Der "Tatort"-Star Ulrich Tukur hat erstmals über einen schweren Unfall seiner Ehefrau Katharina John gesprochen. Wie der 68-Jährige gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärte, wurde seine Frau Ende Dezember 2025 auf dem Grundstück ihres Hauses in Italien von ihrem eigenen Auto überrollt und dabei lebensgefährlich verletzt.

"Sie wurde mitgeschleift" Nach Tukurs Schilderung ereignete sich das Unglück kurz vor dem Jahreswechsel. Seine Frau Katharina John wollte gerade ein Tor öffnen, als sich der Wagen hinter ihr plötzlich in Bewegung setzte. Offenbar war die Handbremse nicht angezogen. "Sie wurde mitgeschleift und landete unter dem Wagen", berichtete Tukur. Die Verletzungen seien schwerwiegend gewesen.

Alles war zerschmettert. Ich habe gedacht, sie stirbt. Ulrich Tukur gegenüber "Bild"

Erst etwa zwei Stunden später entdeckte ein Nachbar die schwer verletzte Frau und leistete Erste Hilfe. Anschließend wurde sie zunächst in eine Klinik vor Ort gebracht. Mit der medizinischen Versorgung in Italien war Tukur jedoch unzufrieden - später organisierte er deshalb einen Transport nach Deutschland. Katharina John wurde schließlich mit einem Hubschrauber in die Berliner Charité gebracht. Inzwischen befinde sich seine Frau "auf dem Weg der Mobilisierung", sagte der Schauspieler. Zugleich machte er deutlich, dass die Genesung noch lange dauern werde: "Es ist noch ein langer Weg."