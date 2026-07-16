Giftiger Glückwunsch
"Tatort"-Star Mimi Fiedler stichelt nach seiner Hochzeit gegen ihren Ex Otto Steiner
Aktualisiert:von Martin Meyer
Mimi Fiedlers Ex-Mann Otto Steiner hat erneut geheiratet. Als Hochzeitsgeschenk postet die Schauspielerin ein Video, das bei ihren Fans ganz unterschiedlich ankommt.
Erlebe Mimi Fiedler in der Sketch-Comedy-Serie "Rabenmütter"
Mimi Fiedler schickt gute Wünsche mit Seitenhieb
Dieses Grußvideo spaltet die Online-Community. Nachdem Otto Steiner seine neue Frau Natalia Avelon geheiratet hat, postet seine Ex-Frau Mimi Fiedler eine Botschaft mit spitzem Unterton. Von 2019 bis März 2025 waren der TV-Produzent und die Schauspielerin verheiratet, wobei Mimi Fiedler schon 2023 die Scheidung eingereicht hatte.
Jetzt, wo ihr Verflossener wieder geheiratet hat, kann Mimi Fiedler es nicht lassen, einen besonderen Gruß zu senden.
In einem Instagram-Video gratuliert sie zunächst Otto und Natalia. Dann folgt ein offensichtlich sarkastischer Teil. "Falls der Otto das nicht mehr weiß, wie das mit dem Gelübde geht und was das bedeutet in der Konsequenz, noch einmal das Video.", sagt sie und zeigt Ausschnitte ihrer eigenen Hochzeit mit ihm. Otto verspricht darin, für immer für Mimi da zu sein, an guten und schlechten Tagen. Am Ende der Spötteleien schließt sie mit den Worten: "Ohne Scheiß, ich freu mich. Weg ist er vom Markt."
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
So reagiert das Netz auf Mimi Fiedlers Video
In den Kommentaren des Videos gibt es gemischte Reaktionen. Die Fans sind sich nicht einig. Viele äußern sich begeistert von der Neckerei. Andere User:innen halten das Nachtreten in der Öffentlichkeit für unangebracht. Wieder andere empfehlen der Schauspielerin, loszulassen und sich nicht weiter mit dem Leben ihres Ex-Mannes zu beschäftigen.
Bei diesen TV-Formaten hat Mimi Fiedler 2024 mitgemacht:
Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick
Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.
Mehr entdecken
Unvergessen als Bitomsky
Trauer um Saarbrücker "Tatort"-Star Torsten Michaelis: Daran ist er gestorben
Neue Liebe
Oliver Mommsen privat: Das ist die Frau an der Seite des Stars
Schauspieler:innen-Paar
Felix Klare offen: Bereits mit 14 traf der "Tatort"-Star seine große Liebe
Enge Verbindung
Mehr als nur "Tatort"-Kollegen? So nah stehen sich Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer
Private Einblicke
Vatergefühle: Harald Krassnitzer packt über seinen Stiefsohn aus
Ex-Kommissar
Kurz nach "Tatort"-Aus: Miroslav Nemec spricht von Rückkehr
Zwischen Krankheit und Karriere
Victoria Trauttmansdorff: So veränderte der Krebs-Schock ihr Leben
Seit 1980ern erfolgreich
Simone Thomalla: So sah der Ex-"Tatort"-Star in den 90er-Jahren aus
Ein Blick hinter die bekannte TV-Rolle
Brigitte Urhausen: Hat der "Tatort"-Star Partner und Kinder?