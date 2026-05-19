Bei ihrer Teilnahme an der Reality-Competition "The Hunt" war für Kandidatin Caro Robens auch die lange Trennung von ihrem Mann Andreas eine besondere Herausforderung. In einem Interview hat sie jetzt verraten, was ihr Liebesgeheimnis ist.

"The Hunt"-Kandidatin Caro Robens spricht über das Geheimnis ihrer langen Liebe

Seit mehr als 15 Jahren gibt es diese beiden im Grunde nur im Doppelpack. Das Mallorca-Auswandererpaar Andreas und Caro Robens geht vor und hinter der Kamera gemeinsam durchs Leben. Umso ungewohnter waren für Caro die Dreharbeiten zur neuen ProSieben- und Joyn-Show "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?".

Als eine von insgesamt zehn Reality-Stars hat sie mitten im bulgarischen Wald als Jägerin beziehungsweise Gejagte alles dafür gegeben, bis zu 50.000 Euro zu erspielen. Und das, anders als in anderen Formaten, ohne ihren Andreas an ihrer Seite - was zur Extra-Herausforderung wurde.

In einem Interview mit "Promiflash" hat die 47-Jährige nun über das Geheimnis ihrer rund 16-jährigen Liebe gesprochen. "Ich glaube, Andreas' und mein Geheimnis ist, dass wir uns gegenseitig nicht zu ernst nehmen. Wir sind nicht nur Ehepartner, sondern auch die besten Freunde. Und so gehen wir miteinander um."