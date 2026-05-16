TV-Liebe "The Hunt"-Star Caro Robens: Lovestory mit Mann Andreas begann mit einer Zufallsbegegnung Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Caro und Andreas Robens gehen seit Jahren gemeinsam durchs Leben - privat, beruflich und vor TV-Kameras. Bild: BOBO

Mallorca wurde für "The Hunt"-Teilnehmerin Caro Robens und ihren Ehemann Andreas zum Ort ihres ganz persönlichen Neuanfangs. Zwischen Ballermann, Bodybuilding und großen Zukunftsplänen entstand eine Liebe, die bis heute hält. Doch wie haben sich die beiden eigentlich kennengelernt?

Aktuell stellt sich Caro Robens einer besonderen TV-Prüfung. Die Mallorca-Auswanderin, die viele Zuschauer:innen bereits aus der VOX-Doku-Soap "Goodbye Deutschland - Die Auswanderer" kennen, ist Teilnehmerin der neuen ProSieben-Show "The Hunt". Die Entscheidung für die Teilnahme traf die 47-Jährige nicht allein. Vorab sprach sie ausführlich mit ihrem Ehemann Andreas darüber. Schließlich seien die beiden zuvor noch nie so lange voneinander getrennt gewesen.

"The Hunt": So begann die Liebe von Caro und Andreas Robens Ein gemeinsames Frühstück unter Kolleg:innen veränderte alles. Als Caro und Andreas sich 2010 auf Mallorca näher kennenlernen, ahnt niemand, dass daraus eine der bekanntesten Liebesgeschichten der deutschen Reality-TV-Welt entstehen würde. Die beiden arbeiten damals in der Kult-Disco "Oberbayern" am Ballermann – Caro als Kellnerin, Andreas als Türsteher. Beim Frühstück mit dem Team kommen sie zum ersten Mal richtig ins Gespräch. Nur einen Tag später treffen sie sich erneut am Strand. Schon beim ersten Date wird klar: Das hier ist mehr als nur ein kurzer Urlaubsflirt. Andreas zieht direkt bei Caro ein. Nur zwei Monate später folgt der Heiratsantrag, noch im selben Jahr geben sich die beiden das Jawort. Von da an gehen sie gemeinsam durchs Leben.

Ein neues Leben auf Mallorca Für Caro begann das Abenteuer Mallorca schon deutlich früher. Bereits 2003 wanderte die gebürtige Wuppertalerin auf die Baleareninsel aus. Sie arbeitet dort in verschiedenen Jobs und baut sich Schritt für Schritt ein neues Leben auf. Mit Andreas an ihrer Seite starten die beiden dann auch beruflich gemeinsam durch. Erst eröffnen sie eine Boutique in El Arenal, später folgen Fitnessstudios, ein Sonnenstudio und ein Restaurant. Heute führen sie das "Iron Diner" und das "Iron Gym" - zwei Herzensprojekte, die perfekt zu ihrer Leidenschaft für Sport und Bodybuilding passen. 2020 erneuern die beiden sogar ihr Eheversprechen. Umso schwieriger scheint es für das Paar, so lange voneinander getrennt zu sein. In der Vergangenheit hatten sie immer zusammen an TV-Formaten teilgenommen.

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