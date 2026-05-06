Die Jagd beginnt Neue Reality-Show: So reagieren die "The Hunt"-Stars aufeinander Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Martin Meyer Cecilia will sich in erster Linie als Einzelkämpferin durchschlagen. Ob diese Strategie aufgeht? Bild: Joyn / Renè Lohse

Eine erbitterte Jagd unter Unbekannten: Das erwartet die Promis in der neuen Show "The Hunt". Im Interview mit ProSieben verraten sie vorab, was ihnen beim ersten Aufeinandertreffen durch den Kopf ging.

Bei "The Hunt" jagen sich ab 12. Mai acht Reality-Stars gegenseitig durch einen Wald in Bulgarien. Wer zur Zielscheibe wird, muss ohne große Verschnaufpause vor den anderen fliehen. Wer bis zum Ende einer Runde nicht geschnappt wird, bekommt selbst Macht über das Geschehen und darf eine Jägerin oder einen Jäger aus der Show werfen. Hier kann ein Bündnis den entscheidenden Vorteil bringen - solange es keinen Verrat gibt. Vor allem der Start hat Spannungspotenzial: Die Teilnehmer:innen wissen vorher nicht, mit wem sie es zu tun bekommen. Zu Beginn stehen sie mit verbundenen Augen in einem Kreis und ahnen nicht, wer noch im Spiel ist. Treffen sie auf alte Bekannte und Freund:innen oder auf erbitterte Rival:innen, mit denen sie zerstritten sind? Im Interview mit ProSieben verraten Valentina, Aaron, Serkan, Caroline und Cecilia, was ihnen beim Drehstart als Erstes durch den Kopf ging und mit welcher Strategie sie versuchen, sich gegen die anderen durchzusetzen.

Was dachtest du beim Abziehen der Augenbinde und Erblicken deiner Mitstreiter:innen? Valentina Principessa: "Ich wollte sofort wissen, wer mein Freund oder Feind ist. Über Aaron habe ich mich sehr gefreut. Ich weiß, ich kann ihm vertrauen."

Aaron Königs: "Das Aufeinandertreffen war wie aus 'Die Tribute von Panem'. Mein erster Gedanke: Och nö, Serkan ist dabei. Der kennt meine Stärken und wird gegen mich spielen. Das kannte ich schon aus einem vorherigen Format.“

Serkan Yavuz: "Mein erster Gedanke: Tribute von Panem. Ich fühlte mich, wie in einem Actionfilm und dachte: Was geht jetzt ab? Wo sind wir hier? So wie für den Zuschauer, ist es für uns auch eine Überraschung. Die Freude hat sich gegenüber ein paar meiner Mitstreiter:innen in Grenzen gehalten. Konkurrenten habe ich keine. Ich bin mein größter Konkurrent. Ich schau immer nur auf mich. Die anderen sind für mich Schachfiguren, die ich Schritt für Schritt beiseiteschiebe."

Caroline Robens: "Mir ging durch den Kopf: Ich kenne keinen, außer Cecilia. Aber auf sie freute ich mich.“

Cecilia Asoro: "Ich habe mit dem Cast nicht gerechnet. Ich wusste nicht, auf was ich mich da einlasse. Mir schoss als Erstes durch den Kopf: Wie sind meine Mitstreiter:innen taktisch aufgestellt? Wie werden sie spielen? Ich spürte sowohl Aufregung als auch Vorfreude: Die Spiele können beginnen!"

Die ganze Atmosphäre schrie nach 'die Tribute von Panem'. Die Ausrüstung und das gegenseitige Auflauern zum Beispiel. Aaron Königs

Was war deine Strategie bei "The Hunt"? Valentina Principessa: "Meine Strategie war es, eine loyale Allianz zu gründen, die als Schutzschild dient."

Aaron Königs: "Ich hatte keine. Ich habe schon vor Jahren entschieden, diesen Druck an den Nagel zu hängen. Bei solchen Spielen zählen Allianzen und nicht, wie schlau und stark du bist. Das habe ich gelernt."

Serkan Yavuz: "Ständig in Bewegung sein: Jeden Sektor ablaufen, um die Spielfläche auswendig zu kennen. Es ist wichtig, die besten Verstecke zu kennen. Ich spielte immer als Einzelkämpfer, vertraute keinem und tat alles dafür, dass mir keiner in die Karten schaute."

Caroline Robens: "Unterschätze niemanden, denn jeder ist Konkurrenz. Jeder hat andere Stärken, die auf Anhieb nicht erkannt werden. Mein Ziel war es, am längsten von allen zu bleiben."

Cecilia Asoro: "Kooperieren, aber das ging nur bei Vertrauen und Sympathie. Primär spielte ich als Einzelspieler. Das Verrückteste: Mit erstmals Verbündeten folgten Trennungen, und dann fingen wir an, gegeneinander zu spielen. Am Ende konnte keinem vertraut werden."

Nach TV-Ausstrahlung kannst du die Episoden kostenlos online sehen Alle verfügbaren Folgen von "The Hunt" auf Joyn

Setzen sich die Allianzen oder die Einzelkämpfer:innen durch? Wie die Jagd von "The Hunt" genau abläuft, siehst du ab 12. Mai immer dienstags um 22:35 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Alle Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten liest du hier.