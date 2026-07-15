Als Bösewichtin wurde sie berühmt "Nellie"-Darstellerin kehrt zu "Unsere kleine Farm" zurück - allerdings in völlig anderer Rolle Aktualisiert: Vor 47 Minuten von C3 Newsroom Aliso Arngrim 1978 in der Rolle der Nellie und 2024 auf dem "Monte-Carlo Television Festival". Bild: IMAGO / Allstar; picture alliance / abaca | Niviere David/ABACAPRESS.COM

Alison Arngrim spielte in der Kultserie "Unsere kleine Farm" die Rolle der Intrigantin Nellie Oleson. In der Neuauflage des Formats kehrt die Schauspielerin zurück - allerdings in einer ganz anderen Rolle. Und auch optisch ist sie kaum wiederzuerkennen.

"Nellie"-Darstellerin in Neuauflage von "Unsere kleine Farm dabei" - diese Rolle spielt sie Sie ist mit der Serie "Unsere kleine Farm" berühmt geworden, aber die Figur, die Schauspielerin Alison Arngrim verkörperte, war eines ganz sicher nicht: eine Sympathieträgerin. Im Gegenteil, Nellie Oleson war die Widersacherin von Laura Ingalls (dargestellt von Melissa Gilbert), mit allen Wassern gewaschen war und spann als fiese Klassenkameradin ihre Intrigen. Jetzt kehrt Alison Arngrim in der Netflix-Neuauflage des Formats zurück. Sie spielt allerdings eine komplett andere Rolle und ist selbst für echte Fans der Serie nur schwer zu erkennen, wie das US-Magazin "People" berichtet. Die 64-Jährige wurde kurzfristig angefragt, eine Gastrolle zu übernehmen. Sie verkörpert eine Frau namens Ida, der die Ingalls-Töchter neben weiteren Frauen im Wald begegnen. Unheimlich sehen die Frauen aus mit verfaulten Zähnen, zerzausten Haaren und dreckigen Fingernägeln. "Ida ist im Grunde eine verrückte Frau im Wald. Eine Art Waldstreunerin mit streunenden Freunden", beschreibt Arngrim ihre Figur selbst.

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"Ich war eindeutig die Bösewichtin. Ich war furchtbar" "Unsere kleine Farm" erzählt vom Leben von Charles Ingalls (gespielt vom 1991 verstorbenen Michael Landon), seiner Frau Caroline und den Töchtern Laura, Mary und Carrie und dreht sich um die Herausforderungen einer Siedlerfamilie in der Nähe von Walnut Grove, Minnesota (USA) im 19. Jahrhundert. Zahlreiche Fans verbinden Arngrim noch heute mit ihrer Rolle der hinterhältigen Klassenkameradin Nellie und sprechen sie darauf an. Sie betont im "People"-Interview, dass sie ihre Sache offenbar richtig gemacht habe. Die Kunst sei es, eine solche Rolle so zu spielen, dass einen zunächst alle hassten, irgendwann aber dann liebten. "Ich war eindeutig die Bösewichtin. Ich war furchtbar. Ich war schrecklich zu Laura und zu allen anderen."

Auch hier siehst du Alison Arngrim als Nellie in "Unsere kleine Farm" Ganze Folge Unsere kleine Farm Nellie und Nancy Verfügbar auf Joyn Folge vom 31.12.2025 • 46 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen