"Dann ging das Trinken richtig los" "Nellie"-Darstellerin packt aus: So wild ging es am Set von "Unsere kleine Farm" wirklich zu Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Julia W. Heile Welt? Alison Arngrim (r.) verriet nun, wie es hinter den Kulissen von "Unsere kleine Farm" wirklich zuging. (Bild: mit Melissa Gilbert) Bild: Imago Images / Landmark Media

"Unsere kleine Farm" gilt bis heute als Inbegriff der TV-Idylle. Hinter den Kulissen der Kultserie herrschte jedoch eine ganz andere Realität, wie "Nellie"-Darstellerin Alison Arngrim nun verriet.

Landleben, Zusammenhalt und das einfache Leben - das sind Assoziationen, die "Unsere kleine Farm" bei vielen weckt. Obwohl die Kultserie aus den 70er- und 80er-Jahren durchaus ernste Themen behandelte, nehmen Fans sie bis heute als "Wohlfühlserie" wahr. Doch abseits des malerischen Prärie-Settings ging es offenbar nicht so idyllisch zu, wie die Bilder glauben lassen. Schauspielerin Alison Arngrim, die in der Originalserie die kleine Intrigantin Nellie Oleson verkörperte, verriet nun laut "Bild" im US-Podcast "Here’s What Happened", was sich bei den Dreharbeiten von "Unsere kleine Farm" tatsächlich abspielte.

Starte direkt mit der ersten Folge der Kultserie Ganze Folge Unsere kleine Farm Das neue Land Verfügbar auf Joyn Folge vom 31.12.2025 • 47 Min Link kopieren Teilen

Bier statt Bio-Essen am Set "Die Erwachsenen stammten aus einer Zeit, in der jeder geraucht und jeder getrunken hat. Und zwar ständig", erzählt Arngrim. Hauptdarsteller Michael Landon, der den Vater des Ingalls-Clans spielte, sowie viele Crewmitglieder hätten überall geraucht. Unter den Rauchschwaden der vielen Zigaretten suchte man gesundes Catering-Essen wohl vergeblich. "Es gab damals weder Bio-Essen noch vegetarische Alternativen oder glutenfreie Muffins", berichtet Arngrim. Stattdessen wurden die Darsteller:innen und Mitarbeiter:innen der Serie mit Donuts und Kaffee verpflegt - und mit Bier. "Wir mussten ständig jemanden zum Laden schicken, weil das Bier knapp wurde", erinnert sich Alison Arngrim. An manchen Tagen hätten sie zwei Kisten gebraucht, an anderen drei.

Wenn das Bier ausgegangen wäre, wäre die Produktion praktisch zum Stillstand gekommen. Alison Arngrim

Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google. Folge unserem Google-Profil und verpasse keine News!

Nach Drehschluss wurde die Bar aufgebaut Die Requisiteure waren demnach auch für Alkohol und Zigaretten zuständig. Bei ihnen kamen Cast und Crew regelmäßig zusammen. "Der Requisitenwagen hatte eine komplette Bar", erzählt Arngrim. Am Ende jedes Drehtages hätten sie daraus eine Theke improvisiert. "Dann ging das eigentliche Trinken erst richtig los." Obwohl ihre Schilderungen eher an ein Partygelage als an ein Filmset erinnern, sei es am Set trotzdem sehr professionell zugegangen. Besonders beeindruckt zeigte sich Alison Arngrim von den Technikern, die die Scheinwerfer montierten. "Die Jungs kletterten auf Leitern, hängten Scheinwerfer auf, und ich dachte nur: Ich weiß genau, dass sie praktisch von Bier leben."

Kinderstars unter Konkurrenzdruck Auch wenn das nach Gemeinschaft und Geselligkeit klingt: Es war nicht alles harmonisch am Set von "Unsere kleine Farm". Vor allem der Druck und die hohen Erwartungen an die jungen Talente seien belastend gewesen. "Man nimmt drei kleine Mädchen, die gerade erst Teenager werden, sperrt sie in ein Studio, und dann kommt noch das ganze Hollywood-Ding dazu, dass sie gegeneinander ausgespielt werden."

Alison Arngrim war selbst erst zwölf Jahre alt, als sie 1974 die Rolle der Nellie Oleson übernahm. Manager, Agenten und Eltern hätten den Mädchen ständig Konkurrenzdruck eingeredet und ihnen empfohlen, besser keine Freundschaften untereinander zu schließen. Aus Sicht von Arngrim ist es "ein Wunder", dass sie die Dreharbeiten über sieben Jahre "ohne uns gegenseitig umzubringen" überstanden haben. Tatsächlich verstand sich Alison Arngrim insbesondere mit Melissa Gilbert, die Laura Ingalls spielte, sehr gut. In einem "People"-Interview sagte Arngrim 2024, sie seien "wie Schwestern" gewesen.

Nostalgie pur: Die Original-Serie "Unsere kleine Farm" gibt's bei Joyn Hier geht es zum kostenlosen Stream