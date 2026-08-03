Sie spielte Mutter Caroline
So findet "Unsere kleine Farm"-Star Karen Grassle das Remake
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
"Unsere kleine Farm" genießt bei einer großen Fangemeinde Kultstatus. Eine der Hauptrollen spielte im Original Karen Grassle als liebevolle Familienmutter Caroline Ingalls. Die Schauspielerin hat jetzt verraten, was sie von der Neuauflage des Formats hält.
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Neuauflage von "Unsere kleine Farm: So denkt Karen Grassle darüber
Die Serie "Unsere kleine Farm" erzählt von den Abenteuern der amerikanischen Farmerfamilie um Charles Ingalls (gespielt vom 1991 verstorbenen Michael Landon), seiner Frau Caroline und den Töchtern Laura, Mary und Carrie im späten 19. Jahrhundert. Eine zentrale Rolle kam dabei Schauspielerin Karen Grassle zu, die neun Staffeln lang die liebevolle und herzenswarme Familienmutter Caroline spielte.
Grassle hat sich jetzt im Interview dazu geäußert, was sie von der Neuauflage des Formats auf Netflix hält. Im Interview mit der österreichischen Zeitung "Kurier" sagt die heute 84-Jährige, sie habe die erste Folge des Remakes gesehen - und sie äußert sich positiv.
Starte direkt mit der ersten Folge der Kult-Serie
"Finde ich interessant": Caroline-Darstellerin über das Remake von "Unsere kleine Farm"
"Ich habe den Eindruck, sie wollen die Rolle von Caroline stärken. Das finde ich interessant", sagt Grassle. Dabei verweist sie auf eine Szene, in der Caroline sich in der Wildnis verletzt und Hilfe von einem Arzt bekommt, der ihr auf einem Pferd zu Hilfe eilt. "Ich dachte mir nur: Wo kommt der denn her?", scherzt sie.
Insgesamt kämen durch die Neuauflage der Serie viele Erinnerungen an die früheren Dreharbeiten bei ihr hoch. So habe sie ein besonders gutes Verhältnis zu ihrer 2018 verstorbenen Schauspielkollegin Katherine MacGregor gehabt, die Harriet Olsen gespielt hatte. Genau wie in der Rolle, die sie spielte, sei sie "eine witzige Person mit trockenem Humor" gewesen, so Grassle.
Über ihr eher schwieriges Verhältnis zu Co-Star und Serien-Ehemann Michael Landon hatte Grassle bereits vor fünf Jahren in ihrer Autobiografie "Bright Lights, Prairie Dust" geschrieben.
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