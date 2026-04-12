Olivia Barash erinnert sich "Unsere kleine Farm": Diese Albtraum-Doppelfolge verstört noch heute Aktualisiert: Vor 31 Minuten von Anna T. Während der Dreharbeiten zu "Unsere kleine Farm" war Olivia Barash noch keine 16 Jahre alt. Noch heute erinnert sie sich an eine besondere Horror-Folge. Bild: © Season 1-9: NBC UNIVERSAL International GmbH & © Season 2-5, Season 8-9: MGM International Television Distribution; IMAGO / Newscom World; KI-generiert mit GPT Image

Größtenteils ist "Unsere kleine Farm" eine familienfreundliche herzerwärmende Serie. Doch immer wieder werden auch schwere Themen verarbeitet: Rassismus, Anti-Semitismus, Tod - oder auch sexualisierte Gewalt. Die verstörende Doppelfolge "Sylvia" ist bis heute umstritten.

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Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis Trigger-Warnung Der folgende Artikel thematisiert sexualisierte Gewalt. Bitte lies nur weiter, wenn du dich emotional dazu in der Lage fühlst.

Darum geht's in der Doppelfolge "Sylvia" Sylvia Webb (Olivia Barash) und ihr Vater sind neu in Walnut Grove. Die Jungen in der Schule sind interessiert an dem hübschen Mädchen, auch Albert Ingalls (Matthew Labyorteaux) wirft ein Auge auf sie. Die beiden freunden sich an. Und dann passiert etwas Schreckliches: Sylvia wird von einer gruseligen, maskierten Gestalt verfolgt. Der Mann mit der Maske attackiert das Mädchen schließlich und vergewaltigt sie. Kurze Zeit später wird klar, dass Sylvia schwanger ist. Als wäre das alles nicht schrecklich genug, blickt nun das ganze Dorf mit Verachtung auf das Mädchen. Auch ihr Vater distanziert sich von Sylvia, sein Lösungsansatz: an einem anderen Ort neu anfangen und behaupten, ihr Ehemann sei vor der Geburt des Kindes gestorben. Nur Albert hält zu ihr, will sie heiraten und Walnut Grove verlassen. Das findet wiederum sein Vater Charles (Michael Langdon) überhaupt nicht gut, er stellt sich Albert in den Weg. Sylvias Vergewaltiger, übrigens ein bekannter Bewohner Walnut Groves, greift das Mädchen erneut an. Diesmal endet seine Aggression mit dem Tod der beiden.

Darum sind Fans auch heute noch schockiert von der Folge Das erste Mal ausgestrahlt wurde die Doppelfolge "Sylvia" im Februar 1982. Zu der Zeit war "Freitag der 13." gerade ein großer Hit, einer der Produzenten von "Unsere kleine Farm" soll gesagt haben, dass Landon auf den Horror-Zug aufspringen habe wollen. Unsere Sehgewohnheiten haben sich seit Anfang der 1980er-Jahre deutlich verändert, wir konsumieren viel mehr, mehr Gewalt, mehr Brutalität, alles ist expliziter und grafischer. Und dennoch ist die Doppelfolge von damals auch heute noch enorm schwer zu ertragen. Erst vor zwei Jahren schrieb User:in "thisisntshakespeare" auf Reddit:

Die Episode ist auf so vielen Ebenen verstörend. Reddit-User:in über die Folge "Sylvia"

"Die Folge lief gestern Abend auf Pluto, aber ich konnte nur etwa 10 bis 15 Minuten davon schauen. Ich habe die Szenen gesehen, in denen Mrs. Olsen mit der Kutsche an Sylvias Haus vorbeifährt und mit ihrem Vater über die Vorwürfe spricht, dass Jungen durchs Fenster spioniert hätten. Außerdem, wie Mrs. Olsen Willie dazu befragt, die anschließende Schulratssitzung ("Jungs sind eben Jungs“), Sylvias Vater, der ihr sagt, sie solle sich bedecken und keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen - und dann dieses unheimliche, blassblaue Auge, das Sylvia aus kurzer Entfernung beobachtet, ohne dass sie es bemerkt. Ich habe sie schon einmal gesehen und auch darüber gelesen, daher weiß ich, was passiert und wie es endet. Es ist so abgründig, dass ich gleichzeitig fassungslos und erschrocken bin, dass so etwas überhaupt grünes Licht bekommen hat."