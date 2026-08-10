Emotionale Worte "Auf Wolke 7 verabredet": "Villa der Versuchung"-Moderatorin Verona Pooth spricht über den Tod ihres Vaters Veröffentlicht: 09:14 Uhr von C3 Newsroom Villa der Versuchung "Danke für deinen lieben Todesstoß": Wer ist raus in Folge 1? Videoclip • 08:14 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Offene Worte von Verona Pooth: Im Interview spricht die "Villa der Versuchung"-Moderatorin über ihren Umgang mit dem Tod. Und erklärt, warum sie auch mit ihrem Sohn Rocco schon früh ganz bewusst über dieses Thema gesprochen hat.

2 Staffeln Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Verona Pooth erklärt, warum sie vor dem Tod keine Angst hat TV-Star Verona Pooth öffnet sich zu einem ernsten Thema, das viele lieber meiden. Im "Bild"-Podcast "May Way" erzählt die "Villa der Versuchung"-Moderatorin, warum sie zum Tod ein entspanntes Verhältnis hat. "Warum soll man denn nicht über den Tod reden? Der ist ja nun mal 100 Prozent Fakt", betont sie. "Das ist der Deal mit dem Leben: Du kannst nur leben, wenn du auch stirbst." Wenn jemand zu früh gehen müsse oder "auf eine nicht so eine schöne Art und Weise", sei das "immer schade", erklärt sie. Für sie gelte aber: "Ich habe keine Angst vor dem Tod." Sie wünsche sich aber natürlich, "dass ich so lange wie möglich sehe, wie meine Kinder sich entwickeln". Die Moderatorin hat mit ihrem Mann Franjo Pooth die beiden Söhne Diego Pooth (22), der gerade auch bei "Born Famous" zu sehen ist, und Rocco (15), für den Verona kürzlich nach Dubai ausgewandert ist.

Hier kommst du zur ersten Folge von "Born Famous" Ganze Folge Born Famous - Fluch oder Segen? Zwischen Ruhm und Realität Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.07.2026 • 97 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Mit Sohn Rocco hat Verona Pooth sich "auf Wolke 7 verabredet" Bewusst habe sie auch sehr früh mit ihrem Sohn Rocco über das Thema Tod gesprochen. "Das sage ich auch immer zu Rocco: Du weißt schon, dass ich sterben muss. Das habe ich zu Rocco schon gesagt, als er neun war, und wir sind auf Wolke 7 verabredet." Als er noch klein war, habe er immer zu ihr gesagt, sie solle einen Bademantelgürtel mitnehmen, damit der unten aus der Wolke heraushänge berichtet sie. Sie habe ihm früh erklärt, dass sie vor den Kindern sterben werde, unter anderem mit den Worten: "Wir heißen Eltern, weil wir älter sind". Pooth hebt hervor: "Mit Rocco kann man toll über den Tod sprechen." Um ihm die Sorge vor dem Verlust zu nehmen, habe sie ihm auch erklärt: "Es gibt im Himmel keine Uhr, das ist ein Wimpernschlag. Auch wenn du noch 100 Jahre länger lebst als ich, für mich wird das sein wie ein Wimpernaufschlag und dann sind wir alle zusammen."

Die erste Folge "Villa der Versuchung" verpasst? Hier kostenlos streamen Ganze Folge Villa der Versuchung Die Villa der Exzesse: Von Luxus, Schnorrern und Sparfüchsen Verfügbar auf Joyn Folge vom 03.08.2026 • 112 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Villa der Versuchung"-Moderatorin: Emotionale Worte über Tod ihres Vaters In dem Podcast spricht Verona Pooth auch über den Tod ihres Vaters, der 2003 mit 75 Jahren an Herzversagen starb. Er sei etwa ein halbes Jahr zuvor erkrankt. Zu dieser Zeit sei sie gerade mit Diego schwanger gewesen, kennenlernen konnte ihr Vater ihn nicht mehr. "Ich war erst sehr, sehr traurig und später habe ich gedacht, es ist aber besser, weil er hätte ihn so lieb gehabt." Sie stelle es sich schmerzhafter vor, wenn man sein Enkelkind kennenlerne und wisse, dass man es nicht aufwachsen sehe, weil man schwer krank sei. "Schön wäre es gewesen, dass er ihn vielleicht zehn Jahre gekannt hätte", sagt sie. Man müsse die Dinge aber so akzeptieren, wie sie seien. Und ihr Vater habe gewusst: "Meine Tochter ist glücklich verheiratet, sie hat einen tollen Mann, sie kriegt ein Baby." Er habe gewusst, dass sie in guten Händen sei. Darin habe sie Trost gefunden. Veronas Mutter, die an einer Demenzerkrankung litt, starb 2015 im Alter von 80 Jahren.