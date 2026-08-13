Gemeinsamer Alltag "Künstlich ernährt": Annika Kärsten-Hoenig spricht über Heinz Hoenigs Gesundheitszustand Aktualisiert: Vor 46 Minuten von Lars-Ole Grap SAT.1-Frühstücksfernsehen Motorradtour mit Annika Kärsten-Hönig Videoclip • 04:00 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Über zwei Jahre nach dem Beginn seiner schweren Erkrankung ist Heinz Hoenig noch immer auf künstliche Ernährung angewiesen. Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" spricht seine Frau Annika Kärsten-Hoenig offen darüber, was das im Alltag konkret bedeutet.

Wie geht es Heinz Hoenig heute? "Im Moment kann er ja noch nichts essen. [...] Heinz wird ja seit dem 13. Mai 2024 künstlich ernährt", erklärt "Villa der Versuchung"-Kandidatin Annika Kärsten-Hoenig im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" und beschreibt, was das im Alltag heißt: "[Heinz hat] ein kleines Loch in der Bauchdecke - da tut nichts weh oder so, und da führt ein kleiner Schlauch direkt in den Magen. Und darüber [...] gebe ich Heinz alle zwei Stunden Wasser." Hintergrund ist eine Notoperation aus dem Jahr 2024, bei der dem Schauspieler die Speiseröhre entfernt werden musste. Seitdem lebe er, so Kärsten-Hoenig, mit massiven körperlichen Einschränkungen. Trotz allem kämpfe Heinz Hoenig. Seine Frau beschreibt, was ihn antreibt: "Er hat das alles auf sich genommen, um natürlich auch ja weiterhin als Papa für die Kinder da zu sein." Das Paar ist seit 2019 verheiratet, im Frühjahr 2025 erneuerten beide auf Sylt ihr Eheversprechen.

Ohne Speiseröhre zu leben [...] das können wir uns alle gar nicht vorstellen. Welche Entbehrungen das auch mit sich bringt. Annika Kärsten-Hoenig

Neben den gesundheitlichen Problemen fordert die Lage die Familie auch finanziell heraus: Laut Annika Kärsten-Hoenig ruht die wirtschaftliche Last derzeit allein auf ihren Schultern. "Ich kämpfe jeden Tag hart ums Überleben für meine Familie", sagt die 41-Jährige. Zur finanziellen Situation der Familie äußerte sie sich schon 2024 gegenüber "Gala". Heinz habe in seiner Karriere zwar gut verdient, erklärte sie, doch als Selbstständiger habe er Versicherungen und Abgaben stets selbst tragen müssen. Die Belastung sei schließlich immer größer geworden: "Wenn die Aufträge ausbleiben und irgendwann die Versicherung monatlich mehr kostet als die kleine Rente, die der Heinz bekommt?" Irgendwann habe er die Beiträge nicht mehr stemmen können und seinen Krankenversicherungsschutz verloren. Die Operationskosten bezifferte sie damals auf mindestens 100.000 Euro - "eher mehr". Seit dem 1. April 2026 ist Heinz Hoenig wieder krankenversichert. Möglich machte das ein Hamburger Fachanwalt für Medizinrecht, der sich zwei Jahre lang unentgeltlich um den Fall kümmerte und Hoenigs gesamte Versicherungsbiografie rekonstruierte. Das Ergebnis: Keine gesetzliche Krankenkasse war mehr zuständig, sodass der Weg in den Basistarif einer privaten Krankenversicherung führte - mit einem monatlichen Beitrag von rund 1.017 Euro. Annika Kärsten-Hoenig betont jedoch, dass die Schulden und Rechnungen aus der Zeit ohne Versicherungsschutz damit nicht verschwinden. "Allein die künstliche Ernährung von Heinz kostet 1.300 Euro im Monat. Dazu kommen Medikamente, Arztbesuche, engmaschige Kontrollen. Das läppert sich. Nun übernimmt all das die neue Versicherung", erklärte sie gegenüber "Bild".

Von Montag bis Freitag ab 05:30 Uhr und sonntags ab 09:00 Uhr "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Livestream auf Joyn

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Annika Kärsten-Hoenig: Deshalb wagte sie den Schritt zu "Villa der Versuchung" Seit August ist Annika Kärsten-Hoenig in der zweiten Staffel der SAT.1-Realityshow "Villa der Versuchung" zu sehen. Die Teilnahme sei nach Absprache mit ihrem Management entstanden, berichtet sie gegenüber Joyn. Ihr Freundeskreis habe sie darin bestärkt: "Anni, wenn nicht jetzt, wann dann? Du musst das jetzt machen. Zieh es einfach durch und hab im Hinterkopf, du machst das für deine Familie.". Auch ihr Ehemann habe sie ausdrücklich dazu ermutigt. "Anni, mach! Wir stehen alle hinter dir", zitiert sie ihn im Interview mit Joyn. Dass sie überhaupt mit einer Zusage gerechnet habe, verneint sie. "Es gibt so viele prominente Menschen da draußen, und ich sehe mich gar nicht als prominent", sagt sie. Als der Anruf dann doch kam, habe sie zunächst aus Freude geweint.

Erste Folge von "Villa der Versuchung" verpasst? Hier kostenlos streamen Ganze Folge Villa der Versuchung Die Villa der Exzesse: Von Luxus, Schnorrern und Sparfüchsen Verfügbar auf Joyn Folge vom 03.08.2026 • 112 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Villa der Versuchung" Staffel 2 in SAT.1 und auf Joyn Die zweite Staffel von "Villa der Versuchung" läuft seit 3. August immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1. Die neuen Folgen kannst du kostenlos auf Joyn streamen. Auch in dieser Staffel übernimmt Verona Pooth wieder die Rolle der Gastgeberin und führt durch die Show.