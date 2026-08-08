Geständnisse
"Villa der Versuchung": Paddy Kroetz berichtet von Geldsorgen und seiner kleinen Wohnung
Aktualisiert:von C3 Newsroom
20 Jahre lang gehörte Paddy Kroetz zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Kinderfernsehens. Heute kämpft der Moderator um neue Aufmerksamkeit - und spricht überraschend offen über seine finanzielle Situation. Auch sein Zuhause spielt dabei eine besondere Rolle.
In der "Villa der Versuchung" regiert die Verschwendung
Die Tür öffnet sich, dahinter warten 40 Quadratmeter voller Erinnerungen. Alte Spielzeuge, Sammelstücke, Figuren und ein selbst gebauter Arcade-Automat erzählen fast mehr über Paddy Kroetz als tausend Worte. Doch hinter der liebevoll eingerichteten Einzimmerwohnung steckt auch eine Geschichte, die den ehemaligen Toggo-TV-Star bis heute beschäftigt.
Nach dem TV-Aus wurde das Geld knapp
Nach seinem Aus im Kinderfernsehen von Super RTL musste sich der Moderator beruflich neu orientieren. Heute streamt er, moderiert Internetsendungen und hofft, mit seiner Teilnahme an "Villa der Versuchung" neue Zuschauer:innen zu erreichen.
Paddy Kroetz erzählt dem Team der ProSieben-Sendung "taff", dass er damals keine finanziellen Probleme hatte. Bis heute denkt er wehmütig an diese Zeit zurück. Um sich beruflich wieder etwas aufzubauen, steckt er viel Zeit in seine Livestreams und hofft, dass ihm "Villa der Versuchung" Chancen eröffnet.
In der Zeit von Super RTL hatte ich keine finanziellen Sorgen.
In das Reality-TV-Format setzt er große Hoffnungen:
Ich habe nicht so viele Möglichkeiten, neue Aufmerksamkeit zu bekommen.
Auch über seine aktuelle finanzielle Situationspricht Paddy Kroetz offen. Mit seinem Streaming-Projekt könne er sich zwar etwas dazuverdienen, große Sprünge seien damit aber nicht möglich.
Das Höchste waren mal so 1.100 Euro. Aber es bewegt sich im Normalfall so zwischen 400 und 800 Euro.
Trotzdem betont der Moderator, wie wichtig ihm seine Community sei.
Ich habe wirklich eine kleine und tolle Community.
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Seit 27 Jahren lebt er auf 40 Quadratmetern
Seit 1999 wohnt Paddy Kroetz im Kölner Agnesviertel - bis heute in derselben Einzimmerwohnung. Dort sei unter anderem auch die "Ready-Paddy-Show" entstanden. Zwischen Erinnerungsstücken aus seiner Kindheit, Figuren aus "Masters of the Universe", historischen WM-Bällen und seinem ersten Spielzeug fühle er sich bis heute wohl.
Mit einem Augenzwinkern beschreibt der Moderator seine Wohnung selbst als eine Art Kinderzimmer. Die vielen Sammlerstücke würden zeigen, dass er ein leidenschaftlicher Nerd mit zahlreichen Interessen sei und sich bis heute einen Teil seines inneren Kindes bewahrt habe.
Frauen lädt er nur ungern ein
Sein Zuhause bedeutet ihm viel, trotzdem ist es ihm manchmal unangenehm. Bereits vor einigen Jahren verriet Paddy Kroetz, dass er sich für die kleine Wohnung schäme. Vor allem, wenn es um weiblichen Besuch geht.
Damals erklärte er, dass er befürchte, Frauen könnten seine Einzimmerwohnung als zu klein empfinden. Dieses Gefühl begleitet ihn bis heute, auch wenn er an seinem Zuhause hängt und sich dort seit Jahrzehnten wohlfühlt.
Luxus ist für ihn etwas anderes
Wer glaubt, Paddy Kroetz träume von teuren Autos oder Designeruhren, liegt daneben. Sein altes Auto fährt er seit dem Jahr 2000, im Kühlschrank liegt statt Kaviar eine Trüffelsalami vom Discounter.
Ich bin natürlich nicht im Team Luxus.
Statt teurer Statussymbole begeistere er sich für andere Dinge. Luxus verbinde er häufig mit Oberflächlichkeit. Viel wichtiger seien für ihn seine Hobbys und seine Sammlung.
Mein Luxus ist der Nerd-Stuff, so wie dieser Arcade-Automat.
Für Paddy Kroetz sind nicht Statussymbole entscheidend, sondern Erinnerungen, Freundschaften und die Hoffnung, beruflich noch einmal durchstarten zu können. Vielleicht wird "Villa der Versuchung" genau zu dieser neuen Chance.
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