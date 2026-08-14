Ein "Schatz" zu viel: Elsa sieht rot und rächt sich an der Kostbar

Die Promis in der "Villa der Versuchung" haben es geschafft, in zwei Folgen bereits mehr als die halbe Gewinnsumme von ursprünglich 250.000 Euro zu verprassen. Hier siehst du, wofür sie ihren Jackpot geleert haben und wie hoch die Preise sind.

In jeder Folge von "Villa der Versuchung" führt Moderatorin Verona Pooth die Promis durch die Abrechnungszeremonie. Dann warten alle ganz gespannt auf die Antwort auf die Frage: Wie viel Geld ist von der ursprünglichen Gewinnsumme von 250.000 Euro noch übrig?

Die Kandidat:innen haben die Kassen bereits ordentlich geleert lassen und sich ordentlich was gegönnt, weshalb nach zwei Folgen nicht einmal mehr die Hälfte der Gewinnsumme vorhanden ist.

Werden die Reality-Stars in der Villa auch in Folge 2 wieder Geld verlieren oder schafft es die Sparfraktion, die Luxus-Promis im Zaum zu halten? Das siehst du bei "Villa der Versuchung" immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.