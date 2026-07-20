Im Porträt
"Villa der Versuchung": Jana Pallaske zwischen Promi-Leben und Natur
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Die Schauspielerin Jana Pallaske, inzwischen auch Jana Urkraft genannt, wurde mit Filmen wie "Fack ju Göhte" bekannt, stand sogar für internationale Produktionen vor der Kamera. Doch hinter ihrer schillernden Karriere steckt auch eine bewegende Lebensgeschichte.
Jana Urkraft bei "Villa der Versuchung"
Kaum betritt Jana Pallaske einen Raum, fällt sie auf. Mal mit ihrer offenen Art, mal mit ihrer Spiritualität – und oft mit Rollen, die im Gedächtnis bleiben. Die Berlinerin gehört seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Seit eiiniger Zeit war es etwas ruhiger um sie geworden, doch jetzt startet sie wieder im Reality-TV durch. Ab 3. August ist sie in der zweiten Staffel der SAT.1-Show "Villa der Versuchung" dabei.
Die insgesamt 14 prominenten Kandidat:innen sollen in der Villa den Verzicht üben, um am Ende eine besonders hohe Gewinnsumme übrig zu haben - wer nicht verzichtet, kostet die gesamte Gruppe damit bares Geld. Zu welcher Gruppe Jana gehören wird, sehen wir in wenigen Wochen in SAT.1 oder auf Joyn.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Der große Durchbruch von Jana Pallaske
Geboren wurde Jana Pallaske am 20. Mai 1979 in Berlin-Treptow. Einen klassischen Lebenslauf hat sie nie verfolgt. Kurz vor dem Abitur verließ sie die Schule, arbeitete zunächst in einer Bar und bei einer Casting-Agentur. Wenig später folgte bereits ihre erste Hauptrolle im Film "alaska.de" – der Startschuss für eine erfolgreiche Schauspielkarriere.
Es folgten zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen. Internationale Aufmerksamkeit erhielt sie durch Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds", einem breiten Publikum wurde sie spätestens als Charlie in der erfolgreichen "Fack ju Göhte"-Reihe mit Elyas M'Barek bekannt.
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Mehr als nur Schauspielerin
Stillstand war für Jana Pallaske nie eine Option. Neben der Schauspielerei stand sie als Sängerin der Berliner Punkband "Spitting Off Tall Buildings" auf der Bühne, arbeitete als Moderatorin bei MTV und wagte sich immer wieder in große TV-Shows. Bei "Let's Dance" tanzte sie sich 2016 gemeinsam mit Massimo Sinató bis auf den dritten Platz. Es folgten Formate wie "Global Gladiators", "Das Sommerhaus der Stars", "Das Dschungelcamp" und weitere TV-Auftritte.
Jana Pallaske: Die Natur ist ihr Rückzugsort
Abseits des Rampenlichts zieht es Jana Pallaske seit vielen Jahren regelmäßig nach Thailand und auf eine kleine Insel des malaysischen Langkawi-Archipels. Dort verbringt sie mehrere Monate im Jahr und bietet seit 2020 auch Life-Coaching-Kurse an. Ihre enge Verbindung zur Natur beschreibt sie dem Newsportal "Bild" so:
Ich habe eine Naturverbundenheit, die Feen, Elfen, Schamaninnen und Hexen auch haben.
Sie ergänzt: "Aber wir Menschen sind eben auch Naturwesen. Nur viele haben diese Naturverbundenheit verloren und sind sich ihrer damit verbundenen Kraft nicht mehr bewusst.“
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Jana Pallaske privat: Schwere Zeiten prägten ihr Leben
So unbeschwert Jana Pallaske heute wirkt, ihr Weg war nicht immer einfach. Als Jugendliche litt sie unter einer Magersucht. Erst nach längerer Zeit entschied sie sich für eine Behandlung in einer Klinik – ein Schritt, über den sie später offen sprach. Diese Erfahrungen haben sie geprägt und ihren Blick auf das Leben verändert.
Privat ist Jana Pallaske mit Stuntman Sascha Girndt glücklich. Das Paar lebt zeitweise getrennt und setzt auf Offenheit und Vertrauen. Ihr gemeinsames Beziehungsmodell beschreibt sie während der Teilnahme an "Sommerhaus der Stars" mit klaren Worten:
Wir haben ein Commitment, und das ist komplette Ehrlichkeit. Immer. Dann kann man vertrauen.
Und weiter heißt es: "Vertrauen heißt nicht, dass sich mein Partner nie von jemand anderem angezogen fühlt.“
Immer offen für neue Wege
Ob Schauspielerin, Sängerin, Moderatorin oder Coach – Jana Pallaske hat sich nie auf eine einzige Rolle festlegen lassen. Stattdessen probiert sie Neues aus, folgt ihrer Intuition und überrascht ihre Fans immer wieder mit ungewöhnlichen Projekten. Genau diese Vielseitigkeit macht sie bis heute zu einer der spannendsten Persönlichkeiten der deutschen TV- und Filmszene.
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