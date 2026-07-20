Im Porträt "Villa der Versuchung": Jana Pallaske zwischen Promi-Leben und Natur Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von C3 Newsroom "Villa der Versuchung" 2026: Jana Urkraft (Pallaske) ist Kandidatin in der zweiten Staffel. Bild: Joyn

Die Schauspielerin Jana Pallaske, inzwischen auch Jana Urkraft genannt, wurde mit Filmen wie "Fack ju Göhte" bekannt, stand sogar für internationale Produktionen vor der Kamera. Doch hinter ihrer schillernden Karriere steckt auch eine bewegende Lebensgeschichte.

Jana Urkraft bei "Villa der Versuchung" Kaum betritt Jana Pallaske einen Raum, fällt sie auf. Mal mit ihrer offenen Art, mal mit ihrer Spiritualität – und oft mit Rollen, die im Gedächtnis bleiben. Die Berlinerin gehört seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Seit eiiniger Zeit war es etwas ruhiger um sie geworden, doch jetzt startet sie wieder im Reality-TV durch. Ab 3. August ist sie in der zweiten Staffel der SAT.1-Show "Villa der Versuchung" dabei. Die insgesamt 14 prominenten Kandidat:innen sollen in der Villa den Verzicht üben, um am Ende eine besonders hohe Gewinnsumme übrig zu haben - wer nicht verzichtet, kostet die gesamte Gruppe damit bares Geld. Zu welcher Gruppe Jana gehören wird, sehen wir in wenigen Wochen in SAT.1 oder auf Joyn.

1 Staffel Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Der große Durchbruch von Jana Pallaske Geboren wurde Jana Pallaske am 20. Mai 1979 in Berlin-Treptow. Einen klassischen Lebenslauf hat sie nie verfolgt. Kurz vor dem Abitur verließ sie die Schule, arbeitete zunächst in einer Bar und bei einer Casting-Agentur. Wenig später folgte bereits ihre erste Hauptrolle im Film "alaska.de" – der Startschuss für eine erfolgreiche Schauspielkarriere. Es folgten zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen. Internationale Aufmerksamkeit erhielt sie durch Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds", einem breiten Publikum wurde sie spätestens als Charlie in der erfolgreichen "Fack ju Göhte"-Reihe mit Elyas M'Barek bekannt.

Kostenlos auf Joyn: Comedy-Highlight mit Jana Pallaske Film ansehen Comedy Abi '97 - Gefühlt wie damals Verfügbar auf Joyn 89:21 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Mehr als nur Schauspielerin Stillstand war für Jana Pallaske nie eine Option. Neben der Schauspielerei stand sie als Sängerin der Berliner Punkband "Spitting Off Tall Buildings" auf der Bühne, arbeitete als Moderatorin bei MTV und wagte sich immer wieder in große TV-Shows. Bei "Let's Dance" tanzte sie sich 2016 gemeinsam mit Massimo Sinató bis auf den dritten Platz. Es folgten Formate wie "Global Gladiators", "Das Sommerhaus der Stars", "Das Dschungelcamp" und weitere TV-Auftritte.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information So funktioniert "Villa der Versuchung" 250.000 Euro Jackpot. 14 Prominente. Unzählige Gelegenheiten, Geld auszugeben. In der "Villa der Versuchung" hat jeder Luxus seinen Preis: Bett, Sofa, Pool oder in diesem Jahr sogar neue Outfits aus der "Anziehbar" - alles kann gekauft werden und alles wird direkt vom gemeinsamen Jackpot abgezogen. Zwischen Sparfüchsen und Verschwendern, Teamgeist und Eigennutz stellt sich Tag für Tag dieselbe Frage: Zuschlagen oder verzichten? Nach einer erfolgreichen ersten Staffel kehrt das Reality-Format als starke Marke für SAT.1 und Joyn zurück. Und eines ist sicher: So eine Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder.

Jana Pallaske: Die Natur ist ihr Rückzugsort Abseits des Rampenlichts zieht es Jana Pallaske seit vielen Jahren regelmäßig nach Thailand und auf eine kleine Insel des malaysischen Langkawi-Archipels. Dort verbringt sie mehrere Monate im Jahr und bietet seit 2020 auch Life-Coaching-Kurse an. Ihre enge Verbindung zur Natur beschreibt sie dem Newsportal "Bild" so:

Ich habe eine Naturverbundenheit, die Feen, Elfen, Schamaninnen und Hexen auch haben. Jana Pallaske

Sie ergänzt: "Aber wir Menschen sind eben auch Naturwesen. Nur viele haben diese Naturverbundenheit verloren und sind sich ihrer damit verbundenen Kraft nicht mehr bewusst.“

Jetzt schon Lust auf "Villa der Versuchung"? Streame jetzt noch einmal das Finale von Staffel 1 Ganze Folge Villa der Versuchung Die große Abrechnung Verfügbar auf Joyn Folge vom 25.08.2025 • 53 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Jana Pallaske privat: Schwere Zeiten prägten ihr Leben So unbeschwert Jana Pallaske heute wirkt, ihr Weg war nicht immer einfach. Als Jugendliche litt sie unter einer Magersucht. Erst nach längerer Zeit entschied sie sich für eine Behandlung in einer Klinik – ein Schritt, über den sie später offen sprach. Diese Erfahrungen haben sie geprägt und ihren Blick auf das Leben verändert. Privat ist Jana Pallaske mit Stuntman Sascha Girndt glücklich. Das Paar lebt zeitweise getrennt und setzt auf Offenheit und Vertrauen. Ihr gemeinsames Beziehungsmodell beschreibt sie während der Teilnahme an "Sommerhaus der Stars" mit klaren Worten:

Wir haben ein Commitment, und das ist komplette Ehrlichkeit. Immer. Dann kann man vertrauen. Jana Pallaske

Und weiter heißt es: "Vertrauen heißt nicht, dass sich mein Partner nie von jemand anderem angezogen fühlt.“