Großer Moment in den USA Hazel Brugger: Der "heute Show"-Star strahlt jetzt am Times Square in New York Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Hazel Brugger erlebt in New York einen ganz besonderen Moment ihrer Karriere. Bild: IMAGO / Gartner

Leuchtende Reklametafeln, Menschenmassen und mittendrin ein vertrautes Gesicht: Hazel Brugger blickt am berühmten Times Square auf einen Moment, der für viele Künstler:innen ein Lebenstraum ist. Für die Comedienne steckt dahinter weit mehr als nur ein beruflicher Erfolg - es ist auch eine sehr persönliche Reise zurück zu ihren Wurzeln.

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Zwischen riesigen Leuchttafeln, hupenden Taxis und den Menschenmassen von Manhattan fällt plötzlich ein bekanntes Gesicht ins Auge. Mitten am Times Square erscheint Hazel Brugger auf einer gigantischen Werbefläche - genau dort, wo internationale Stars um Aufmerksamkeit konkurrieren. Für die Komikerin, die viele aus der "heute Show", aus "LOL" und von ihren erfolgreichen Bühnenprogrammen kennen, ist dieser Moment weit mehr als ein schöner Karriere-Meilenstein.

Eine besondere Verbindung zu den USA Die Reise nach New York fühlt sich für Hazel Brugger und ihren Ehemann Thomas Spitzer fast wie eine Rückkehr an einen vertrauten Ort an. Beide haben persönliche Erinnerungen an die Vereinigten Staaten, die weit zurückreichen. Hazel erzählt der "BILD":

Viele Leute wissen das nicht, aber wir haben unsere ersten gemeinsamen Gehversuche in den USA gemacht. Hazel Brugger

Auch Thomas verbindet viele Erinnerungen mit dem Land. Gemeinsam verbrachten sie bereits vor Jahren mehrere Monate in Manhattan und erkundeten anschließend die Südstaaten auf einem Roadtrip.

Thomas erinnert sich: "Danach haben wir einen Roadtrip durch die Südstaaten gemacht, wir haben in Manhattan gevloggt und in Atlanta unsere erste gemeinsame Straßenumfrage gedreht."

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Vom kleinen Projekt zum großen Bildschirm Über die Jahre haben sich Hazel Brugger und Thomas Spitzer auch ein internationales Publikum aufgebaut. Schritt für Schritt wurden ihre Projekte größer und erfolgreicher.

Wir bringen nun schon seit fast 10 Jahren auch Amerikaner zum Lachen, noch nicht im ganz großen Stil, aber immer ein bisschen. Hazel Brugger

Umso besonderer fühlt sich der aktuelle Moment in New York an. Für Thomas eine "surreale, aber sehr coole" Erfahrung, das eigene Gesicht am Times Square auf einem riesigen Bildschirm zu sehen.

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Eine Reise zurück in die Kindheit Aktuell ist das Paar gemeinsam mit seinen beiden Kindern in den USA unterwegs. Für Hazel bedeutet diese Zeit nicht nur Arbeit und Auftritte, sondern auch eine Reise in die Vergangenheit.

Die USA sind für mich Kindheit, mir geht in amerikanischen Supermärkten und Fast-Food-Ketten und auf den Highways so richtig das Herz auf. Hazel Brugger

Besonders begeistert zeigt sie sich vom Umgang mit Familien und Kindern. Hazel erzählt begeistert: "Was die Kinderfreundlichkeit anbelangt, sind die USA unglaublich. Kinder werden in Restaurants direkt angesprochen, einmal hat eine Kellnerin sogar mit der Puppe von unserer Kleinsten gesprochen, gefragt: 'Möchtest du auch was trinken, mein Schatz?'"

Der nächste große Traum wartet schon Stillstand kommt für Hazel Brugger und Thomas Spitzer offenbar nicht infrage. Während der Times Square gerade für Gänsehautmomente sorgt, richten sich die Blicke bereits auf das nächste große Ziel. Thomas verrät: