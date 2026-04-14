Dreharbeiten auf Hochtouren
Keine neuen Folgen im Frühjahr: Wann kehren die Reimanns wieder zurück?
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Viele Fans warten sehnsüchtig auf neue Folgen von "Willkommen bei den Reimanns". Doch sie müssen sich noch etwas gedulden. Immerhin steht fest: Es wird weitergehen.
Alle Folgen von "Willkommen bei den Reimanns"
Konny und Manuela Reimann: TV-Pause irritiert Fans - das steckt hinter der Verzögerung
Seit ihre Doku-Soap "Willkommen bei den Reimanns" 2022 bei Kabel Eins gestartet ist, warten viele Fans jedes Jahr auf neue Folgen der beliebten Serie mit Konny und Manu Reimann. Ob Roadtrip durch die USA, Alltag auf Hawaii oder die jüngsten Umzugspläne nach Barbados - ihr Leben zieht die Zuschauer:innen seit dem Beginn der Serie in den Bann. Doch wer dieses Jahr auf einen klassischen Frühjahrsstart der nächsten Staffel gehofft hatte, muss sich noch gedulden.
Anfang Dezember 2025 endete die vierte Staffel - seitdem ist es um Konny und Manu Reimann ruhiger geworden. Kein Wunder, dass die Fans jetzt durch einen Instagram-Post der Reimanns neugierig werden: In den Kommentarspalten mehren sich die Nachfragen, wann es endlich weitergeht. "Ab wann kommen die neuen Folgen?", möchte ein Fan auf Instagram wissen. Ein anderer User bringt die Verwirrung einiger Fans auf den Punkt: "Das frage ich mich auch schon lange, es hieß im TV mal im Frühjahr.... Nur in welchem?"
Die Fragen sind nachvollziehbar: Bisher war es üblich, dass eine Staffel in zwei Blöcke auf das Frühjahr und den Winter aufgeteilt wird. Dieses Jahr verschiebt sich der Staffelstart, weil das Paar noch mitten in den Dreharbeiten steckt.
"Willkommen bei den Reimanns": Manu Reimann klärt auf - Fans müssen sich weiter gedulden
Es ist Manuela Reimann selbst, die auf Instagram für Klarheit sorgt. Auf die Frage, wann es losgeht, antwortete sie schlicht: "dauert leider noch …. Wir filmen noch." Einen Frühjahrsstart werde es demnach dieses Jahr nicht geben - und sie verriet außerdem, dass sie seit Jahresbeginn für die Dreharbeiten auch mit einer neuen Filmcrew arbeite.
Was genau die Fans erwartet, lässt Manu noch offen - und genau das macht Lust auf mehr. Welches Haus es auf Barbados geworden ist? Das werde man "in den neuen Folgen" sehen. Wo gedreht wurde? Manus Antwort: "Überall." In den Kommentaren auf Instagram und Facebook überwiegt trotz der Wartezeit auf die neue Staffel die Vorfreude. "Kann sie kaum erwarten. Solange schaue ich mir die Staffeln nochmal an", schreibt ein Fan. Andere zeigten sich geradezu erleichtert, dass es überhaupt weitergeht: "Sehr schön zu hören, dass es weiter geht" und "Na endlich, wurde Zeit, hab euch irgendwie schon vermisst."
Wann genau die neue Staffel von "Willkommen bei den Reimanns" bei Kabel Eins startet, ist derzeit noch offen - die Dreharbeiten laufen noch, aber das Warten dürfte sich für die Fans definitiv lohnen.
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