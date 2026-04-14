Keine neuen Folgen im Frühjahr: Wann kehren die Reimanns wieder zurück?

Viele Fans warten sehnsüchtig auf neue Folgen von "Willkommen bei den Reimanns". Doch sie müssen sich noch etwas gedulden. Immerhin steht fest: Es wird weitergehen.

Konny und Manuela Reimann: TV-Pause irritiert Fans - das steckt hinter der Verzögerung

Seit ihre Doku-Soap "Willkommen bei den Reimanns" 2022 bei Kabel Eins gestartet ist, warten viele Fans jedes Jahr auf neue Folgen der beliebten Serie mit Konny und Manu Reimann. Ob Roadtrip durch die USA, Alltag auf Hawaii oder die jüngsten Umzugspläne nach Barbados - ihr Leben zieht die Zuschauer:innen seit dem Beginn der Serie in den Bann. Doch wer dieses Jahr auf einen klassischen Frühjahrsstart der nächsten Staffel gehofft hatte, muss sich noch gedulden.

Anfang Dezember 2025 endete die vierte Staffel - seitdem ist es um Konny und Manu Reimann ruhiger geworden. Kein Wunder, dass die Fans jetzt durch einen Instagram-Post der Reimanns neugierig werden: In den Kommentarspalten mehren sich die Nachfragen, wann es endlich weitergeht. "Ab wann kommen die neuen Folgen?", möchte ein Fan auf Instagram wissen. Ein anderer User bringt die Verwirrung einiger Fans auf den Punkt: "Das frage ich mich auch schon lange, es hieß im TV mal im Frühjahr.... Nur in welchem?"

Die Fragen sind nachvollziehbar: Bisher war es üblich, dass eine Staffel in zwei Blöcke auf das Frühjahr und den Winter aufgeteilt wird. Dieses Jahr verschiebt sich der Staffelstart, weil das Paar noch mitten in den Dreharbeiten steckt.