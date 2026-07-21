Elton sorgte beim "ZDF-Fernsehgarten" mit einer flapsigen Bemerkung beim Publikum für Unmut.

Andrea Kiewel lud ihre "ZDF-Fernsehgarten"-Zuschauer:innen an diesem Sonntag (19. Juli) zur "Mallorca-Party". Neben zahlreichen Ballermann-Stars begrüßte "Kiwi" auch Elton als Co-Moderator - der gleich zu Beginn vom Publikum ausgebuht wurde. Was war da los?

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Andrea Kiewel eröffnete den "ZDF-Fernsehgarten" am 19. Juli gemeinsam mit Elton, der in dieser "Mallorca-Party"-Ausgabe als Co-Moderator fungieren sollte. Gleich zu Beginn kam "Kiwi" auf das WM-Finale Spanien gegen Argentinien zu sprechen, das am Sonntagabend stattgefunden hat.

"Nicht nur Mallorca feiert heute Abend, ganz Spanien feiert", sagte Kiewel laut "t-online". "Und damit sind wir beim Ernst der Sache: Es geht um das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft."

An ihren Co-Moderator gewandt, wollte "Kiwi" schließlich wissen, wer das Finalspiel am Sonntagabend gewinnen wird.