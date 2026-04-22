Neue ProSieben-Show "Als würde sich etwas in dir verändern": Das verbindet die "Staying Alive"-Stars mit den Musiklegenden Aktualisiert: Vor 2 Stunden von PM SAT.1-Frühstücksfernsehen Die No Angels sprechen über ihre Erlebnisse bei "Staying Alive" Videoclip • 06:57 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In der neuen ProSieben-Show "Staying Alive" werden Freddie Mercury, Whitney Houston und Elvis Presley lebendig. Während das Publikum einzigartige Live-Performances geboten bekommt, die es so noch nicht gegeben hat, erleben die Musikstars der Gegenwart Auftritte, die sie niemals vergessen werden.

In der neuen Musikshow "Staying Alive - Stars singen mit Legenden" treffen Popstars von heute auf Musiklegenden der Vergangenheit. Im Vorfeld der Sendung erinnern sich die No Angels, Samu Haber, Sasha und Alvaro Soler an die persönlichen Geschichten, die sie mit den Ikonen Elvis Presley, Whitney Houston, Freddie Mercury und Amy Winehouse verbinden.

No Angels und Whitney Houston: "I will always love you" "Whitney war unsere Königin. Heute wird ein Traum für jede von uns wahr", sagt Lucy Diakovska vor dem Duett. Bandkollegin Sandy Mölling verrät: "Das Bodyguard-Album lief damals bei mir hoch und runter. Meine Mutter ist durchgedreht."

Whitney war unsere Königin. Lucy Diakovska von den No Angels

"Fairytale gone bad": Was verbindet Samu Haber mit Freddie Mercury? Mit zehn Jahren hörte Samu Haber seinen ersten Queen-Song: "Es ist, als würde sich etwas in dir verändern und dich berühren. Es wirkte wie eine Droge." Samu meinte es ernst, verdiente eigenes Geld und kaufte davon seine erste Schallplatte: "A kind of Magic" von Queen.

"Can’t help falling in love": Für Alvaro Soler hat Elvis Presley eine besondere Bedeutung Der Song hat für Alvaro Soler eine besondere Bedeutung: Er singt ihn bei seiner eigenen Hochzeit für seine frisch Angetraute.

"I wanna dance with somebody": Sasha hat Whitney Houston abgefeiert "Das war der erste Song, für den ich Whitney abgefeiert habe", verrät Sasha. Bei der BAMBI-Verleihung 1999 hatte der Sänger seinen Fanboy-Moment mit der Sängerin – den ausgerechnet Udo Jürgens zerstörte.

Meine Karriere hat mit Freddie angefangen. Sandy Mölling von den No Angels

"Bohemian Rhapsody": Freddie Mercury ebnete den No Angels den Weg "Meine Karriere hat mit Freddie angefangen", sagt Sandy Mölling und erklärt: "Ich habe 'Bohemian Rhapsody' beim ersten Casting gesungen." 26 Jahre später steht sie noch immer mit den No Angels auf der Bühne – und singt den Song im Duett mit Freddie.

"If you believe": Wie viel Elvis Presley steckt in Sasha? Elvis ist Sashas größtes Idol – mit ihm singt er deshalb seinen größten Hit. Beim Anschauen des Musikvideos von 1998 muss er schmunzeln: "Wenn ich mir das heute angucke, merke ich, da ist ganz viel Elvis drin: Frisur, Lippe und der Blick. Mein Gedanke war: Was würde Elvis machen, wenn er 'If you believe' singen würde?"

Moderiert wird "Staying Alive - Stars singen mit Legenden" von Thore Schölermann. Bild: Joyn / Willi Weber